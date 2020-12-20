Минздрав РК опубликовал новые данные по заболевшим коронавирусом
За прошедшие сутки зарегистрированы 652 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 146 584 случая, из них:
в ВКО - 18211 (+60),
в городе Нур-Султан - 17555 (+68),
в городе Алматы - 17460 (+51),
в Атырауской области - 12512 (+74),
в Карагандинской области - 11666 (+32),
в ЗКО - 8782 (+37),
в Павлодарской области - 8246 (+80),
в СКО - 7903 (+66),
в Костанайской области - 6810 (+66),
в Акмолинской области - 6573 (+59),
в Алматинской области - 6475(+25),
в городе Шымкент - 5452 (+3),
в Жамбылской области - 4840 (+6),
в Актюбинской области - 3623 (+8),
в Туркестанской области - 3575 (+4),
в Мангистауской области - 3561 (+12),
в Кызылординской области - 3340 (+1).
В Казахстане 824 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 86,
в городе Алматы - 32,
в Акмолинской области - 48,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 17,
в Атырауской области - 112,
в ВКО - 168,
в ЗКО - 26,
в Карагандинской области - 37,
в Костанайской области - 22,
в Кызылординской области - 5,
в Мангистауской области - 45,
в Павлодарской области - 76,
в СКО - 135,
в Туркестанской области - 14.
Всего в стране выздоровели – 130 776 человек от COVID-19.
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