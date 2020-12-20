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10 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

61 человек выздоровел от пневмонии.

Фото : АГН "Москва"20 декабря 2020, 09:07

Десять человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зафиксированы 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 61 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 44385, летальных случаев - 474, выздоровевших - 32183, - сообщили в министерстве здравоохранения.

На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 350 человек (13 622 КВИ+ и 11 728 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 482 пациента, на амбулаторном уровне – 20 868 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 259 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 38 пациентов; на аппарате ИВЛ –37 пациентов, - сообщили в ведомстве.


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