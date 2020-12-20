Горячие новости
Читайте также

Как отдохнут казахстанцы в январе

Стоит также напомнить, что 31 декабря является рабочим днем.

Фото : otyrar.kz20 декабря 2020, 09:37

В январе казахстанцы отметят два праздника – Новый год и Рождество, передает zakon.kz.

Новогодние праздники выпадают на 1 и 2 января, они являются официальными праздничными днями. Но так как 2 января выпадает на субботу мы получим дополнительный выходной день 4 января.

Таким образом на Новый год отдыхаем 1,2,3 и 4 января.

Стоит также напомнить, что 31 декабря является рабочим днем.

Кроме того, отдыхаем 7 января, в этот день православные христиане отмечают Рождество.

В общей сложности казахстанцы отдохнут 13 дней.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты