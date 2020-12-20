Как отдохнут казахстанцы в январе
Стоит также напомнить, что 31 декабря является рабочим днем.
Фото : otyrar.kz20 декабря 2020, 09:37
В январе казахстанцы отметят два праздника – Новый год и Рождество, передает zakon.kz.
Новогодние праздники выпадают на 1 и 2 января, они являются официальными праздничными днями. Но так как 2 января выпадает на субботу мы получим дополнительный выходной день 4 января.
Таким образом на Новый год отдыхаем 1,2,3 и 4 января.
Стоит также напомнить, что 31 декабря является рабочим днем.
Кроме того, отдыхаем 7 января, в этот день православные христиане отмечают Рождество.
В общей сложности казахстанцы отдохнут 13 дней.
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