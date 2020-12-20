ДТП в Алматы: пострадавших разбросало по дороге
Начато досудебное расследование.
Фото : egov.kz20 декабря 2020, 09:54
В Алматы легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Пострадали шесть человек, передает zakon.kz.
В полиции сообщили, что накануне, 19 декабря около 10.40 часов в Алматы произошла авария.
Водитель гражданин К. управляя автомобилем марки LADA Granta, следуя в восточном направлении по ул. Жургенева и на пересечении с ул. Жангельдина проигнорировал дорожный знак 2.4 (Уступи дорогу), выехал на перекресток, где совершил столкновение с автобусом марки Yutong под управлением гр. Н., который следовал в южном направлении, - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадал водитель легковушки, 3 его пассажира, а также 2 пассажира автобуса.
Начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены соответствующие экспертизы.
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