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Токаев внес изменения в Трудовой кодекс

В частности, вносятся поправки, запрещающие дискриминацию в сфере оплаты труда в отношении работников направляющей стороны.

Фото : agroinfo.kz20 декабря 2020, 10:01

Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала", передает zakon.kz.

В частности, вносятся поправки в Трудовой кодекс, запрещающие дискриминацию в сфере оплаты труда в отношении работников направляющей стороны.

Кроме того, предусматриваются дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска для работников направляющей стороны, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда.

Также поправки предусматривают: установление повышенных должностных окладов или доплат работникам направляющей стороны, труд которых осуществляется на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда; сокращенную продолжительность рабочего времени работникам направляющей стороны, труд которых осуществляется на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда.

Вместе с тем направляющей стороне запрещено заключать договоры с принимающей стороной на оказание услуг по предоставлению персонала в случае непредоставления результатов аттестации производственных объектов по условиям труда.

Также введена обязанность работодателя отстранять работников направляющей стороны от работы в случае их появления в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения.

В то же время предусмотрена обязанность работников стороны проходить профилактические медицинские осмотры в соответствии с актами принимающей стороны.

Как поясняется в законе, работники направляющей стороны - работники, привлекаемые на основании трудового договора, заключенного с направляющей стороной в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала.

Принимающая сторона - физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в том числе крестьянское или фермерское хозяйство, привлекающее для работы работников направляющей стороны в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала.

Ряд поправок также внесены в Гражданский, Предпринимательский кодексы и некоторые законы.


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