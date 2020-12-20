Коронавирус мутирует два раза в месяц

Алматинцев призывают усилить меры профилактики COVID-19.

В интервью Региональной службе коммуникаций Алматы президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман прокомментировал эпидемиологическую ситуацию и ответил на вопросы о возможной мутации коронавируса, а также дал ряд рекомендаций жителям и гостям мегаполиса, сообщает zakon.kz.

Вирусы склонны постоянно мутировать, это касается и коронавирусов, которые мутируют не менее двух раз в месяц. Вирусы по своей природе – это паразиты. И они не могут существовать вне хозяина, то есть человека. И когда заразившийся вирусом человек погибает, то одновременно исчезает и сам вирус. Поэтому гибель хозяина для вируса не является выгодным. Вирус мутирует, чтобы выжить самому и сосуществовать с человеком. Это нормальный эволюционный процесс, — поделился он.

По его словам, мутация коронавируса происходит и будет происходить постоянно, и приведет к тому, что COVID-19 станет сезонной инфекцией. Вакцинация, как он отмечает, лишь ускорит этот процесс.

Вместе с тем профессор еще раз подчеркнул о необходимости неукоснительного соблюдения мер профилактики и поделился общими рекомендациями.

Важно носить маски. Причем это нужно делать правильно, надежно прикрыв рот. Важно избегать посещение людных мест и такие мероприятия, как юбилеи, свадьбы, поминки. Особенно те, которые проводятся в закрытых и мало проветриваемых помещениях. Нужно соблюдать гигиену рук и дистанцию от других людей в два и более метра, — сказал профессор.

Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

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