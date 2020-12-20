В Казахстане приостановят прием старых автомобилей на утилизацию

Принимать старые автомобили перестанут с 24 декабря.

В Казахстане с 24 декабря временно приостанавливается прием старой техники на утилизацию, передает zakon.kz.

Уважаемые автовладельцы, в связи с досрочным выполнением годового плана по приему 40 тысяч единиц вышедшей из эксплуатации техники на утилизацию, сообщаем об изменениях в графике работы приемных пунктов старых автомобилей. 23 декабря 2020 года пункты приема ВЭТС в 17 регионах Казахстана завершают прием старого легкового, пассажирского и грузового транспорта на утилизацию, заявки от автовладельцев будут обрабатываться до 17.00 согласно электронной очереди, - говорится в сообщении Оператора РОП.

Как отмечается, с 24 по 31 декабря 2020 года в пунктах приема будет осуществляться подготовка собранной техники к процессу прессования и транспортировки на завод по утилизации ВЭТС в Карагандинскую область.

По информации Оператора РОП, мероприятия по стимулированию сдачи населением старой техники будут продолжены в следующем году.

Дополнительная информация о реализации программ по приему вышедших из эксплуатации транспортных средств в 2021 году будет размещена на сайте recycle.kz.

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