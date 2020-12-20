Рамзан Кадыров: Наши народы связывают братские и дружеские отношения

Наши народы всегда отличались взаимоуважением.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил казахстанцев с Днем независимости, сообщает zakon.kz.

Его поздравление опубликовано на странице Ассамблеи народа Казахстана.

Дорогие друзья! Я искренне поздравляю Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и весь казахский народ с национальным праздником – Днем независимости! Долгие годы наши народы связывают теплые братские и дружеские отношения. В этом огромная заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и продолжателя его благородного дела Касым-Жомарта Токаева. Приятно видеть, что и сегодня казахский народ нацелен на укрепление партнерских отношений с Россией и Чеченской Республикой, как ее неотъемлемой частью, - написал он.

Он уверен, что экономические, культурные, гуманитарные связи, достигнутые между республиками, будут и дальше стремительно развиваться в положительном и взаимовыгодном ключе.

Ведь наши народы всегда отличались взаимоуважением, взаимовыручкой и по-настоящему добрым отношением друг к другу. Я еще раз поздравляю казахский народ и всех жителей Казахстана с национальным праздником! Желаю Казахстану мира, стабильности и дальнейшего процветания во благо всех жителей республики, - заключил Кадыров.

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