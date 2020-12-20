Как будут учиться школьники и студенты после Нового года

С третьей четверти учебного года для выпускных классов предусмотрено комбинированное обучение.

Как будут учиться школьники с третьей четверти и студенты со второго семестра, установила межведомственная комиссия, сообщает zakon.kz.

В целях обеспечения качества обучения по предложению Министерства образования и науки, а также с учетом мнения общественности было принято решение на МВК.

С третьей четверти учебного года для выпускных классов (9,11,12 классы) предусмотрено комбинированное обучение (70% предметов – в традиционном формате, 30% – дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

С третьей четверти учебного года для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное время будут организованы индивидуальные консультации в группах не более 5 человек.

Со второго семестра будет возобновлено комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.

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