В США хотят выделить еще $900 млрд на поддержку граждан во время пандемии

Это один из крупнейших пакетов помощи за всю историю.

Демократы и республиканцы заявили, что пришли к соглашению о новом пакете помощи на время пандемии, включая прямые выплаты американцам, пособия по безработице и капитал для бизнеса и средства на вакцинирование, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет The New York Times, это один из крупнейших пакетов помощи за всю историю.

При этом он меньше чем на половину исполняет финансовый план, по которому в марте этого года был принят закон о выделении 2, 2 триллионов долларов для стимулирования экономики.

По этому соглашению прямые выплаты для многих американцев составят 600 долларов, и 300 долларов в неделю будет теперь выделяться на увеличенное федеральное пособие по безработице, также сюда входит помощь школам, проведение вакцинирования населения и помощь малому бизнесу.

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