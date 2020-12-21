В Казахстане продолжает расти количество заболевших пневмонией

Скончался один человек.

Минздрав опубликовал данные по заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 29 случаев заболевания,1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 45 человек, - отмечается в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

С 1 августа зарегистрировано заболевших пневмонией - 44 414, случаев с летальным исходом - 475, всего выздоровели – 32 228 человек.

Также от коронавируса за сутки скончались 8 человек.

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