SANTO: Казахстанское качество - реальность

Компания SANTO обеспечивает Казахстан большим объемом антибиотиков первой линии.

У многих казахстанцев есть мнение, что зарубежные продукты вкуснее, лучше, качественнее. Говоря о лекарствах, так вообще есть немало стереотипов о том, что все они изготовлены за границей, и мы сами якобы ничего не выпускаем. На самом деле, казахстанская фармацевтическая отрасль развита достаточно хорошо и нам всем есть, чем гордиться! Одно из ведущих фармацевтических предприятий Казахстана – завод SANTO выпускает большой ассортимент лекарств европейского качества.

О работе во время пандемии COVID-19, планах по экспорту и заботе о врачах корреспондент zakon.kz поговорил с генеральным директором SANTO Ижи Урбанец.

- Сколько наименований и какая продукция сейчас выпускается компанией SANTO?

- У нас один из самых больших портфелей продуктов среди казахстанских фармацевтических компаний. В Казахстане выпускается более 200 позиций продукции SANTO, среди которых большую долю занимают антибиотики, кардиопрепараты, инъекционные и инфузионные средства, препараты против кашля в сиропах и таблетках, нестероидные противовоспалительные лекарства, витамины и другие жизненно-важные препараты.

По данным IQVIA за 9 месяцев 2020 года, SANTO занимает первое место на фармацевтическом рынке Казахстана с долей продаж 6% в деньгах и 12% в упаковках.

- По каким наименованиям лекарств SANTO полностью или почти полностью закрывает потребности страны?

Компания SANTO обеспечивает Казахстан большим объемом антибиотиков первой линии и резерва (Цефтриаксон и Цефепим, Меропенем, Цефазолин), а также препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (Периндоприл, Фозиноприл, Индапамид, Аторвастатин), практически полностью закрывая потребности страны.

Компания SANTO прошла за 10 лет большой путь от локальной до международной компании. По кардиопрепаратам, антибиотикам мы на равных конкурируем с европейскими и евразийскими фармкомпаниями. Важно, что доктора доверяют отечественному производителю. Кардиологи никогда не использовали бы наши лекарства, если бы не были уверены в их качестве, эффективности и безопасности.

- Как пандемия отразилась на работе завода SANTO в Казахстане?

- Как отечественный производитель, мы не могли подвести казахстанцев, тем более, большая доля препаратов для стационарного лечения COVID-19 и его осложнений производится на нашем предприятии. На заводе мы ввели пропускную систему, развозку сотрудников, чтобы не допустить вспышки среди работников.

За 3 месяца до введения режима ЧП запаслись сырьем для производства, увеличили объемы, наняли дополнительно 70 сотрудников. Кроме того, была оказана помощь медикам, приобрели на сумму около 100 тыс. долларов США средства индивидуальной защиты, организовали в крупных городах продуктовые набору, в качестве гуманитарной помощи поставили наши лекарства в Кардиологический центр в Шымкенте и Национальный кардиохирургический центр в Нур-Султане, были в постоянном контакте с правительством.

С акиматами шли переговоры, очень правильно, что в регионах создали свой запас лекарств, мы напрямую также поставляли противовирусный препарат Осельтамивир от завода в нашей группе в России, антикоагулянты и антиинфекционные препараты – из Польши.

- Какие планы компании на 2021 год?

- SANTO как флагман отрасли играет важную роль. Мы партнеры экономики Казахстана, создаем рабочие места, вкладываем в развитие завода, разрабатываем новые препараты.

В 2020 году зарегистрировали 12 новых наименований, большинство из них производится SANTO. В 2021 году планируем выпустить 18 новых препаратов, большая часть которых разработаны на заводе SANTO и также на основе трансферта технологий из Polpharma. В 2022 году более 30 наших новых препаратов начнем выпускать, в 2023 году – еще 11. Всего 50 новых продуктов, созданных и выпущенных в Казахстане, появится на рынке нашей страны и не только. Мы хотим стать лидерами в Центральной Азии, экспортировать больше продукции в соседние страны за ближайшие годы. Обновление лаборатории по европейским стандартам позволит нам выйти на рынок ЕС, кроме того, в 2021 году заработает новая высокопроизводительная линия Bosch по производству инъекционных препаратов в ампулах и флаконах, будет повышена мощность производства таблеток и нестерильных растворов.

Альберт Ахметов

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