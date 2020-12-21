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Мамин дал старт производству в Сарани автобусов мирового лидера "Yutong"

На заводе предусмотрен запуск нескольких циклов производства: сварка, окраска, выпуск компонентов, исследовательский центр, а также трек для испытания и проверки техники.

Фото : пресс-служба премьер-министра РК21 декабря 2020, 14:37

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в церемонии открытия завода "QazTehna" по производству автобусов, электробусов и специальной техники в Сарани Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

Предприятие создано в партнерстве с крупнейшим мировым производителем автобусов – "Yutong". Стоимость проекта составляет порядка 23 млрд тенге, будет создано свыше 1000 новых рабочих мест. Годовая проектная мощность – 1200 автобусов и электробусов, а также 500 единиц спецтехники.

На заводе предусмотрен запуск нескольких циклов производства: сварка, окраска, выпуск компонентов, исследовательский центр, а также трек для испытания и проверки техники.

Автобусы марки "Yutong" эксплуатируются в более чем 30 странах на всех континентах. Техника отвечает всем мировым стандартам качества в сфере общественных перевозок. Автобусы оснащены местами и специальными пандусами для людей с ограниченными возможностями, системой электронного билетирования и наблюдения.

Новый проект даст импульс развитию экономики Карагандинской области и реализации Программы по обновлению и модернизации общественного транспорта отечественными автобусами.

Главе правительства доложили о перспективах дальнейшего развития индустриальной зоны г.Сарань, а также системы электронного билетирования "Оңай".

В рамках рабочей поездки глава правительства также посетил ТОО "Борусан Макина Казахстан" – единственный в СНГ центр с полным циклом сервиса спецтехники марки "Caterpillar" и восстановлению компонентов тяжелой техники.


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