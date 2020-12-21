Сенат вернул поправки о снятии пенсионных накоплений в Мажилис

Поправки позволят использовать часть пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям.

На пленарном заседании Сената Парламента депутаты в двух чтениях рассмотрели проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления экономического роста". Помимо всего прочего документ содержит нормы по снятию пенсионных накоплений. При обсуждении сенаторы пришли к выводу, что законопроект требует доработки и со своими дополнениями вернули его в Мажилис, передает корреспондент zakon.kz.

По словам министра национальной экономики РК Руслана Даленова, законопроект направлен на реализацию поручений главы государства, озвученных в рамках Послания народу страны, а также в реализацию мер, предусмотренных в Комплексном плане по восстановлению экономического роста.

Предлагаемые поправки предусматривают внесение изменений и дополнений в 85 законодательных актов, в том числе 14 кодексов и 71 законов по 9-ти направлениям. Это привлечение инвестиций, развитие предпринимательства и реального сектора, устойчивого финансового рынка, цифровизации, проектного управления, денежно-кредитной, социальной и торговой политики, - пояснил глава ведомства.

Так, к примеру, по привлечению инвестиций предлагается ввести новый инструмент - соглашение об инвестициях. Предусматривается оптимизация процедур и совершенствование механизмов ГЧП.

По развитию предпринимательства и реального сектора - для создания благоприятных условий субъектам бизнеса предлагается закрепить соответствующую функцию по введению веб-портала "Правительство для бизнеса" по принципу "Единого окна", а также введению Реестра бизнес-партнеров. Для новых создаваемых объектов в сферах пищевой и легкой промышленности предлагается снизить порог инвестиций в 2 раза.

По устойчивости финансового рынка. Предлагаются поправки, направленные на совершенствование механизма предоставления синдицированного займа. Это позволит нескольким банкам, международным финансовым организациям предоставлять кредит заемщику в рамках одного договора.

Для филиалов банков - нерезидентов, страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов предлагается определить требования, аналогичные с финансовыми организациями страны. Деятельность МФО предлагается приравнять к финансовым организациям. Это обеспечит поддержание добросовестной конкуренции и защиту прав потребителей финансовых услуг.

Помимо всего прочего этим законопроектом предусмотрены поправки для использования гражданами части пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям.

В целом, принятие проекта закона позволит стимулировать развитие сфер экономики, в том числе пострадавших вследствие ограничительных мер в связи с пандемией, а также обеспечит основу для устойчивого экономического роста, - полагает министр.

Вместе с тем в ходе работы над законопроектом возникла необходимость внесения ряда изменений и дополнений комитетами Сената Парламента в части:

- заключения соглашения об инвестициях по решению правительства РК между лицом, уполномоченным правительством РК, и юрлицом, в том числе зарегистрированным в юрисдикции МФЦА;

- дополнения полномочий Нацбанка по сбору и обработке адмданных по вопросам валютного регулирования, денежно-кредитной статистики и статистики финансового рынка, наличного денежного обращения, платежей и платежных систем, финансовой стабильности, регулирования, контроля и надзора филиалов банков РК и филиалов страховых брокеров-нерезидентов РК;

- регламентирования условий синдицированного финансирования;

- возмещения отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов за счет собственного капитала единому накопительному пенсионному фонду для последующего перечисления вкладчикам, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, пенсионные накопления которых находились в доверительном управлении данного управляющего инвестиционным портфелем;

- исключения внутреннего противоречия и введения в действие норм законопроекта.

В связи с этим депутаты Сената после рассмотрения в двух чтениях направили проект закона на доработку в Мажилис.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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