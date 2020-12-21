Санврачей обяжут предупреждать предпринимателей о проверках

Новые правила уже действуют в Туркестанской области. В остальных регионах планируют их ввести не раньше января.

Санитарных врачей обяжут предупреждать предпринимателей о проверках, сообщает zakon.kz.

А результаты проверок публиковать на сайтах акиматов, передает КТК.

К отчетам о нарушениях необходимо будет прикладывать фото и видео доказательства. У членов мониторинговых групп появятся специальные удостоверения. Эти предложения внесла Национальная палата предпринимателей.

Работать по-новому планируют со следующего года.





Бизнес жалуется, что зачастую приходят некто, какие-то лица, не представляются, утверждают, что они члены мониторинговой группы, но даже не могут показать соответствующий документ. А может быть, это, я извиняюсь, проходимцы, которые в такой вот сложный период для бизнеса решили немного заработать, - говорит зам. председателя правления НПП "Атамекен" Шынгыс Темир.

Проверять бизнесменов специальная комиссия будет только по пяти пунктам. В заведениях должны соблюдать масочный режим, дистанцию, график работы, утвержденный санврачами, а также следить за количеством посетителей и не проводить массовых мероприятий. Наказывать предпринимателей мониторинговая группа не имеет права. Такие полномочия есть только у санэпидслужбы.

Новые правила уже действуют в Туркестанской области. В остальных регионах планируют их ввести не раньше января.

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