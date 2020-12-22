Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрированы 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 147 975 случаев, из них:
в ВКО - 18354 (+75),
в городе Нур-Султан - 17719 (+106),
в городе Алматы - 17612 (+80),
в Атырауской области - 12623 (+62),
в Карагандинской области - 11730 (+34),
в ЗКО - 8867 (+45),
в Павлодарской области - 8389 (+68),
в СКО - 8028 (+62),
в Костанайской области - 6940 (+65),
в Акмолинской области - 6687 (+56),
в Алматинской области - 6556 (+40),
в городе Шымкент - 5457 (+5),
в Жамбылской области - 4858 (+10),
в Актюбинской области - 3634 (+5),
в Туркестанской области - 3585 (+5),
в Мангистауской области - 3591 (+17),
в Кызылординской области - 3345 (+4).
В Казахстане 821 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 67,
в городе Алматы - 67,
в Акмолинской области - 56,
в Актюбинской области - 13,
в Алматинской области - 22,
в Атырауской области - 13,
в ВКО - 192,
в Жамбылской области - 18,
в ЗКО - 35,
в Карагандинской области - 36,
в Костанайской области - 117,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 124,
в СКО - 41,
в Туркестанской области - 19.
Всего в стране выздоровели – 132 427 человек от COVID-19.
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