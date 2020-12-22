Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 739 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 147 975 случаев, из них:

в ВКО - 18354 (+75),

в городе Нур-Султан - 17719 (+106),

в городе Алматы - 17612 (+80),

в Атырауской области - 12623 (+62),

в Карагандинской области - 11730 (+34),

в ЗКО - 8867 (+45),

в Павлодарской области - 8389 (+68),

в СКО - 8028 (+62),

в Костанайской области - 6940 (+65),

в Акмолинской области - 6687 (+56),

в Алматинской области - 6556 (+40),

в городе Шымкент - 5457 (+5),

в Жамбылской области - 4858 (+10),

в Актюбинской области - 3634 (+5),

в Туркестанской области - 3585 (+5),

в Мангистауской области - 3591 (+17),

в Кызылординской области - 3345 (+4).

В Казахстане 821 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 67,

в городе Алматы - 67,

в Акмолинской области - 56,

в Актюбинской области - 13,

в Алматинской области - 22,

в Атырауской области - 13,

в ВКО - 192,

в Жамбылской области - 18,

в ЗКО - 35,

в Карагандинской области - 36,

в Костанайской области - 117,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 124,

в СКО - 41,

в Туркестанской области - 19.

Всего в стране выздоровели – 132 427 человек от COVID-19.

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