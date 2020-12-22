190 заболевших, четыре смерти за сутки - данные по пневмонии

Выздоровели 45 человек.

За 21 декабря было выявлено 190 заболевших пневмонией по Казахстану, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 190 случаев заболевания, 4 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 45 человек, - говорится в сообщении Минздрава.

С 1 августа всего было зарегистрировано 44 604 заболевших.

От коронавируса за прошедшие сутки скончалось шесть человек.

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