190 заболевших, четыре смерти за сутки - данные по пневмонии
Выздоровели 45 человек.
Фото : indicator.ru22 декабря 2020, 09:06
За 21 декабря было выявлено 190 заболевших пневмонией по Казахстану, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки было зарегистрировано 190 случаев заболевания, 4 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 45 человек, - говорится в сообщении Минздрава.
С 1 августа всего было зарегистрировано 44 604 заболевших.
От коронавируса за прошедшие сутки скончалось шесть человек.
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