Ребенок в одиночестве бродил по трассе в Алматинской области

Будет дана правовая оценка действиям его родителям.

На трассе в Алматинской области был обнаружен мальчик, сообщает zakon.kz.

Ребенка нашел мужчина и записал видео. Он отметил, что ехал по трассе со стороны Акши.

Вот нашел этого одинокого мальчика, вокруг нет ни души! Это ужас какой-то. Не знает, где его папа. Что с этим ребенком делать - я не знаю. Заберу, наверное, в акимат, - говорит на видео мужчина.

В ДП области отметили, что все обстоятельства будут установлены.

Департамент полиции Алматинской области в рамках реагирования на сообщение в социальных сетях о найденном ребенке, установит обстоятельства дела и даст правовую оценку действиям его родителей. О промежуточных результатах проверки мы информируем общественность позже, - уточнили в ведомстве.

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