1,2 млрд тенге украли при строительстве водопровода в Павлодарской области 

В настоящее время подозреваемый задержан.

В Павлодарской области при строительстве водопровода украли 1,2 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе ОПМ "Казына" совместно с сотрудниками ДАПК и ДКНБ области, в рамках созданной по инициативе прокуратуры Павлодарской области межведомственной следственно-оперативной группы выявлен факт хищения бюджетных денежных средств на сумму свыше 1,2 млрд тенге, выделенных для строительства водопровода.

Деяния подозреваемых квалифицированы по ст. 189 ч.4 п.2 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении которого Специализированным следственным судом города Павлодара санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и других лиц причастных к совершенному правонарушению.

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