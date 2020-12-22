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"Хатико из Казахстана" растрогал соцсети

Два месяца собака приходит на могилу умершего хозяина.

Фото : кадр из видео22 декабря 2020, 16:31

В социальных сетях распространяют видео, где собака приходит на могилу умершего хозяина в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Ее хозяин скончался в октябре этого года.

Вот эта собачка, хорошая. Она похоронила своего хозяина, вот здесь всегда сидит, охраняет. Она отгоняет ворон и птиц, никого сюда не подпускает. Это не собака - настоящий друг. Верный, хороший пес, - рассказывает автор видео.

О "Хатико из Казахстана" узнали волонтеры приюта для животных. Они забрали собаку в Алматы, чтобы проверить ее здоровье и подыскать новых хозяев. По словам волонтеров, собака очень умная и добрая, ей около двух лет.⠀


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