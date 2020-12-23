Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 148 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 733 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 75

город Алматы - 88

город Шымкент - 6

Акмолинская область - 59

Актюбинская область - 8

Алматинская область - 49

Атырауская область - 62

Восточно-Казахстанская область - 71

Жамбылская область - 12

Западно-Казахстанская область - 40

Карагандинская область - 34

Костанайская область - 67

Кызылординская область - 8

Мангистауская область - 18

Павлодарская область - 66

Северо-Казахстанская область - 64

Туркестанская область - 6

Всего в стране выявлены 148708 заболевших.

В Казахстане 1 083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 67,

в городе Алматы - 76,

в Акмолинской области - 127,

в Актюбинской области - 5,

в Алматинской области - 17,

в Атырауской области - 12,

в ВКО - 241,

в Жамбылской области - 123,

в ЗКО - 41,

в Карагандинской области - 38,

в Костанайской области - 156,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 138,

в СКО - 20,

в Туркестанской области - 15.

Всего в стране выздоровели – 133 510 человек от COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!