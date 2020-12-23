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Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 148 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Фото : zakon.kz.23 декабря 2020, 08:01

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 733 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 75
город Алматы - 88
город Шымкент - 6
Акмолинская область - 59
Актюбинская область - 8
Алматинская область - 49
Атырауская область - 62
Восточно-Казахстанская область - 71
Жамбылская область - 12
Западно-Казахстанская область - 40
Карагандинская область - 34
Костанайская область - 67
Кызылординская область - 8
Мангистауская область - 18
Павлодарская область - 66
Северо-Казахстанская область - 64
Туркестанская область - 6

Всего в стране выявлены 148708 заболевших.

В Казахстане 1 083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 67,
в городе Алматы - 76,
в Акмолинской области - 127,
в Актюбинской области - 5,
в Алматинской области - 17,
в Атырауской области - 12,
в ВКО - 241,
в Жамбылской области - 123,
в ЗКО - 41,
в Карагандинской области - 38,
в Костанайской области - 156,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 6,
в Павлодарской области - 138,
в СКО - 20,
в Туркестанской области - 15.

Всего в стране выздоровели – 133 510 человек от COVID-19.


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