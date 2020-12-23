Прирост смертей от коронавируса и случаев пневмонии зарегистрирован в Казахстане

За сутки 11 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 23 декабря, сообщает zakon.kz.

На 23 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 863 человека (12 989 КВИ+ и 11 874 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 437 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 426 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 239 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести –50 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 49 пациентов.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 9 случаев с летальным исходом. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 209 случаев.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 23 декабря 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 191 случай заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 93 человека.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 44 795, случаев с летальным исходом - 481, всего выздоровели – 32 440 человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!