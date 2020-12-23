Горячие новости
Читайте также

Алматы вернулся в "желтую" зону по коронавирусу

В "красной" зоне остается только одна область.

Фото : azattyq-ruhy.kz23 декабря 2020, 10:09

Алматы вновь находится в "желтой" зоне, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 декабря, в "красной" зоне располагается Атырауская область.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы страны.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты