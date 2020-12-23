Алматы вернулся в "желтую" зону по коронавирусу

В "красной" зоне остается только одна область.

Алматы вновь находится в "желтой" зоне, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 декабря, в "красной" зоне располагается Атырауская область.

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В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы страны.

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