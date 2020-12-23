Свыше 60 тысяч рабочих мест создано в Алматинской области

Данной сфере уделяется большое внимание.

В Алматинской области активно идут работы по трудоустройству самозанятых людей. Так на сегодняшний день по программе "Енбек" и "ДКЗ" трудоустроено свыше 60 тысяч рабочих мест, из них больше половины на постоянные места.

По словам акима Алматинской области Амандыка Баталова, трудоустройство населения одна из приоритетных задач. Поэтому данной сфере уделяется большое внимание.

На сегодня на реализацию программы "Енбек" выделено 16 миллиардов тенге. За счет этого многие жители области нашли рабочие места.

Для обеспечения продуктивной занятости населения не остается в стороне и массовое предпринимательство. На выдачу микрокредитов выделено 4,8 миллиардов тенге. Все средства освоены. Теперь, начинающие предприниматели, могут без проблем открыть свое дело. Государство всячески помогает бизнесменам, от субсидий, кредитов до грантов. Так как именно предприниматели вносят свой вклад в экономику страны, и обеспечивают людей дополнительными рабочими местами.

Шанс стать успешным предпринимателем есть у всех. Так в этом году выделено свыше 2000 грантов. Из них реализовать свою мечту смогли - 484 молодежь, 151 люди из малообеспеченных семей, 354 из многодетной, 83 люди с ограниченными возможностями. Теперь они обеспечивают не только себя рабочими местами, но и создали дополнительные места.

Отметим, активными мерами занятости охвачено свыше 20 тысяч человек. Из которых большее количество трудоустроены на общественные и социальные работы. Не остается стороне и молодежь, так по программе "Молодежная практика" работают около 2000 молодых ребят.

Благодаря программе "Дорожная карта занятости" на 1051 проект выделено 105, 6 млрд тенге с созданием 20,9 тысяч рабочих мест, из которых больше половины по направлению центров занятости населения.

На сегодняшний день из 1051 проектов завершены работы на 797 объектах.

Стоит отметить, средняя зарплата трудоустроенных по программе "ДКЗ" составляет около девяноста тысяч тенге. По словам самих рабочих, это отличная возможность заработать в столь сложный период.

Когда меня позвали на работу, я очень обрадовался. Зарплата хорошая и условия тоже, а главное, что мы приносим пользу своему родному селу. Раньше в этом ДК свое свободное время проводили мои родители, а теперь здесь будем развиваться мы – нынешнее поколение, - сказал разнорабочий из села Амангельды Коксуского района Фархат Мансапбеков.

И в других районах области программа реализуется также по четырем направлениям. Ведутся строительство, капитальный, текущий ремонт и реконструкция 137 объектов социально-культурной сферы.

Первостепенное внимание уделяется капитальному ремонту зданий школ и строительству лечебных амбулаторий. Не меньшее внимание уделяется ремонту зданий сельских домов культуры.

Занятость населения является важным фактором развития экономики и улучшения материального благополучия населения. Потому как именно от него зависит уровень жизни людей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!