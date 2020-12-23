Курсант из ЗКО повесился в Академии МВД. Перед этим он просил деньги у родных

Проводится досудебное расследование по статье 105 ч.1 УК РК "Доведение до самоубийства".

Чуть больше недели назад, 13 декабря 2020 года, в академии МВД города Алматы был найден повешенным 19-летний курсант из ЗКО Саламат Утегенов, который учился на 3 курсе. Незадолго до своей смерти он писал сообщения своим родителям с просьбой перечислить ему крупные суммы денег, передает zakon.kz.

Историю об огромных долгах, отсутствии обучения, безвыходности и о том, что вынудило молодого парня свести счеты с жизнью, собрали в редакции "Уральской недели".

Курсант был найден повешенным в одном из подсобных помещений столовой алматинской академии МВД. Когда его сняли с петли, он еще подавал признаки жизни, но прибывшая позже бригада "скорой помощи" не смогла спасти парня. Он скончался примерно в 16:52.

В тот же день, примерно в 19 часов вечера, родителям Саламата позвонили из академии МВД и сообщили, что их сын покончил с собой. 15 декабря тело Саламата в сопровождении двух офицеров академии доставили в Уральск. 16 декабря Саламат был похоронен на кладбище в родном селе Шабдаржап Акжаикского района.

После семидневных поминок журналисты издания поговорили с мамой Саламата Бекзат Имангалиевой, которая предоставила доказательства того, что ее сына, как минимум, довели до самоубийства.

Саламат с мамой

Он был целеустремлённым, добивался всего сам

Он никогда ни с кем не дрался, у него был покладистый и спокойный характер. Никогда не спорил по поводу школьной формы — всегда ходил в школу в костюме. Хулиганства никакого за ним замечено не было. В 2018 году он сдал вступительный экзамен в академию, набрав 87 баллов, и поступил на грант. Так как в тот год факультет только открылся, конкурс был небольшой. Тогда мы очень сильно радовались его поступлению, курсантов лично принял генерал Омербай Смаилов, ректор академии. После поступления в Алматы, в июле, мы вернулись домой, в поселок Шабдаржап (бывш. Харькино). А в августе мы отправили его на учебу, — рассказала мама Саламата.

По ее словам, в первый месяц учебы все было хорошо — Саламат проходил курс молодого бойца. Спустя месяц курсанты приняли присягу. Так как родители были заняты, на церемонию принесения присяги поехал его старший брат. После возвращения брат рассказал родителям, что курсантам сообщили: "Кто сможет выдержать здесь жить и учиться — живите и учитесь здесь. Но кто не может выдержать — вы можете заплатить 100 тысяч тенге и выйти из "казарменного положения", и жить "на стороне".

"На первом курсе, когда он начал учиться, была создана WhatsApp-группа для родителей курсантов. И там поступила такая информация, что родитель каждого ребенка должен внести по 50 тысяч тенге. Мы тогда удивились — что за 50 тысяч тенге, на что? Мы перед отъездом купили Саламату все необходимое, что должно было выдать государство, несмотря на то, что академия находится на гособеспечении, — камуфляжную одежду, обувь, обмундирование. И тут с нас спрашивают еще 50 тысяч. Самое удивительное, что задавали вопросы только мы, родители остальных курсантов восприняли эту информацию как должное. Как оказалось, эти деньги спрашивали для обустройства казармы — покупки стиральной машины, утюга и бытовой техники", — поделилась Бекзат Имангалиева.

Осенью, по ее словам, Саламат начал просить деньги у родителей на покупку лопат для уборки снега и на другие расходы. Тогда и появились первые сообщения от него с просьбами перечислить ему деньги.

В январе в академии наступила зимняя сессия, после которой курсанты должны были отправиться на каникулы по домам. Тогда Саламат начал просить у мамы 80 тысяч тенге на сдачу сессии. По словам женщины, система сдачи сессии в академии работает так: если ты не сдашь экзамены — то не сможешь уехать домой на каникулы. Главная загвоздка в том, что, как утверждал Бекзат, сдать сессию без "взноса" было невозможно — в противном случае, преподаватели попросту "заваливали" курсантов.

Как рассказала мама, за сессию сын заплатил, и после ее успешной сдачи вернулся в родной поселок. Уже дома он рассказал матери, что в академии МВД им сказали, что, если курсанты спустя полгода обучения поняли, что не могут существовать в этой казарменной среде, то они могут отдать по 600 тысяч тенге (100 тыс. за 1 месяц) и отчислиться из заведения. Уйти из академии просто так было нельзя.

Близилась середина 2019 года, приближалась вторая сессия. С курсантов вновь стали требовать деньги за сдачу экзаменов. В этот раз Саламат с несколькими сокурсниками решил не платить деньги за успешную сдачу и сдать все самостоятельно.

Но коллективного решения среди них так и не было принято — кто-то все-таки решил заплатить, а тех, кто не заплатил, в итоге "завалили" на сессии. Для того, чтобы пересдать сессию, с них начали требовать уже по завышенному "тарифу" — на этот раз 120 тысяч тенге. Пришлось заплатить, — говорит мама Саламата.

В сентябре 2019 года начался второй курс обучения. В какой-то момент родители узнали, что Саламат взял кредит по системе быстрого займа. Они закрыли задолженность, но начали интересоваться, зачем он влез в долг. Саламат в ответ сказал, что не хотел вновь беспокоить родителей и просить у них денег, поэтому и взял деньги в микрокредитной организации, надеясь на то, что закроет задолженность.

Все за свой счет

Наступил 2020 год. 16 марта в стране в связи с распространением коронавируса был объявлен режим ЧС. Родители Саламата начали звонить и писать руководству академии, чтобы узнать о том, что будет дальше с учебой и курсантами. 30 марта стало известно, что курсанты едут домой. Но их по домам отправляют не за счет академии МВД — парни сами наняли микроавтобус на 18 человек (предварительно скинувшись по 50 тысяч тенге за каждого) и поехали из Алматы по маршруту Кызылорда-Актобе-Уральск-Атырау-Актау.

Им академия в дорогу не дала ничего: ни командировочных, ни суточных, ни сухпайка. Допустим, до Кызылорды они доехали, и те ребята, которые сходят в этом городе, звонят своим родителям с просьбой собрать еды для остальных ребят, которые продолжат ехать до дома. Родители этих детей передавали в автобус еду, и так курсанты и доехали до дома. После того, как начался карантин, началось онлайн-обучение, дело дошло до сессии. И опять за нее пришлось платить — сын перевел 100 тысяч тенге через приложение банка, — рассказала мама Саламата.

В июле, несмотря на пик заболеваемости в Казахстане, курсантов вновь вызвали в академию на прохождение полевых учений на полигоне. Добираться пришлось на самолете — опять же за свой счет.

После того, как Саламат вернулся с полевых занятий, его уже в конце лета вновь вызвали в академию уже непосредственно на само обучение. Но перед этим ему нужно было сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Тогда я впервые обратила внимание на то, что он не хочет ехать на обучение. Когда мы сдавали ПЦР-тест, он спросил у меня: "Мам, а можно в справку вписать, что я коронавирусный больной?" Я удивилась, спросила его, зачем ему это нужно. Он мне прямо не ответил, но дал понять, что не горит желанием возвращаться в академию. До последнего отъезда он всем своим поведением и видом показывал, что не хочет ехать туда. Я тогда подумала, что, возможно, это из-за того, что август у него был очень насыщенным — он провел его в поселке с друзьями и одноклассниками, которые тоже вернулись домой из-за карантина.... Я подумала, что, может быть, он немного расслабился, — говорит Бекзат.

Уже после смерти своего сына женщина узнала от его друзей, что Саламат говорил им о том, что не хочет возвращаться в академию, и попробует перевестись в уральский пединститут на физико-математическое отделение. Уйти из академии все еще было не так просто. По словам родителей парня, для ухода нужно было заплатить по 100 тысяч за каждый месяц обучения. За те два с половиной курса, которые проучился Саламат, для ухода ему нужно было отдать порядка 2 миллионов тенге.

Еще перед отъездом парень списался с начальником своего курса и сообщил, что не хочет продолжать обучение в академии. Тот ответил Саламату, что он может уйти, если возместит сумму в 2,5 миллиона тенге, но предложил ему все-таки приехать и принять решение на месте. Саламат поехал в академию, чтобы поговорить об уходе из учебного заведения, но вскоре после приезда сообщил родителям, что продолжит обучение.

После того, как началось обучение курсант снова стал просить деньги у родителей. Мать Саламата возмутилась и потребовала отчета. До этого ей звонил какой-то парень, представившийся курсантом академии, и заявил, что Саламат должен ему 160 тысяч тенге. Родители и этот долг закрыли, но недоумевали, что за долг.

Последние 3 месяца перед своей смертью Саламат начал просить особенно много денег, и чаще, чем обычно - 100, 200 тысяч..

Последний раз Бекзат переправила Саламату деньги 5 декабря — 10 тысяч тенге. На 25 декабря родители уже взяли ему железнодорожный билет от Алматы до Уральска.

Когда он в последний раз просил у меня деньги, я в сердцах ему сказала: "Слушай, меня это уже достало. Завтра отец позвонит в академию и спросит у начальства, что это за "поборы" такие". Саламат вновь начал меня отговаривать. Тогда я решила, что, ладно, 25 декабря он вернется домой и все, мы завязываем с этим, и никуда его больше не пускаем, — говорит она.

Бекзат также заметила странности в поведении своего сына — перевести ему средства он просил лишь через переписку в WhatsApp, но никогда не говорил об этом по телефону.

Уже после похорон сына она подсчитала, что за 3,5 месяца родственники перевели Саламату в общей сложности 630 тысяч тенге.

В последний день своей жизни Саламат с 11 часов дня отправлял сообщения своему старшему брату с просьбой скинуть 300 тысяч тенге до 17:00 часов по алматинскому времени. В посёлке где живет семья парня, нет стабильного интернета и он появляется по вечерам, и поэтому сообщения Саламата его старший брат увидел только вечером. Последнее сообщение от Саламата пришло в 16:31. Он написал: "Я пошёл".

Последние сообщения Саламата Утегенова. В них он просит своего брата перевести ему 300 тысяч тенге, иначе его больше никогда не увидят родные.

В тот же день его нашли повесившимся на ремне.

Издание направило официальный запрос в академию МВД и 22 декабря пришел ответ, в котором говорится, что: "По данному факту проводится досудебное расследование Управлением собственной безопасности ДП г. Алматы по ст.105 ч.1 УК Республики Казахстан. Вместе с тем, в ходе проведения служебного расследования установлено, что фактов неправомерных действий со стороны сотрудников и курсантов академии не выявлено".

На вопросы по поводу постоянных сборов денежных средств с курсантов в академии предпочли не отвечать.

Тем не менее, по словам родственников, ДП города Алматы уже начал досудебное расследование по статье 105 ч.1 УК РК "Доведение до самоубийства". В случае, если в расследовании все-таки будет определен виновный в смерти Саламата Утегенова, ему может грозить лишение либо ограничение свободы на срок до 3-х лет.

Алексей Воробьев, фото предоставлено родственниками Саламата Утегенова

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