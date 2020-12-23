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До 38 мороза ожидается в Казахстане 

Прогноз погоды на три дня.

Фото : pixabay.com23 декабря 2020, 10:58

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 24-26 декабря, сообщает zakon.kz.

Ложбина циклона, принесшая небольшое повышение температуры воздуха в северных регионах страны, быстро смещается за пределы Казахстана. А в тыл ему смещается холодный антициклон из районов Карского моря с арктическими воздушными массами, который обусловит резкое понижение температуры воздуха с 25 декабря в северных регионах до 30-38 мороза в ночные часы, - сообщили в ведомстве.


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