Казахстанка мечтает о протезах, чтобы подняться на Эверест

Пять с лишним лет назад врачи ампутировали девушке ноги, но она не унывает, а покоряет горы.

Третий год жительница города Нур-Султана Мария Ауезова дожидается финансирования от акимата для приобретения протезов. В местном бюджете никак не заложат нужную сумму. На сей раз чиновники из управления здравоохранения обещают сделать это, но уже в следующем 2021 году, передает корреспондент zakon.kz.

В преддверии Нового года каждый человек загадывает желание, даже если давно не верит в волшебство, но добрая традиция и надежда на маленькое, но все-таки чудо, сохраняется всегда. Вот и 31-летняя Мария Ауезова из столицы Казахстана планирует загадать, чтобы в следующем году у нее наконец-то появились протезы. Они нужны девушке для того, чтобы иметь возможность передвигаться без посторонней помощи и, конечно же, готовиться к походам в горы. Своих собственных ног она лишилась пять с лишним лет назад. Из-за сосудистой болезни их пришлось ампутировать выше колен, это так называемая высокая ампутация. Врачи на протяжении двух лет боролись за сохранение конечностей, но в итоге другого выхода кроме как отрезать, просто не осталось.

Как говорит Мария, сейчас она уже приняла себя такой, какая есть. Хотя это сегодня она - оптимистичный, сильный, волевой человек, а поначалу было иначе. Она могла по несколько раз рассказывать о своих злоключениях, боли, перенесенных операциях, реанимации и долго плакать. В один прекрасный момент девушка поняла, что такой настрой ни к чему хорошему не приведет и взяла себя в руки.

Мне даже милостыню подавали. Я не обижаюсь. Люди делают это из добрых побуждений. Ко всему я уже подхожу с юмором. Не буду обманывать, я не сразу приняла себя в новом статусе человека с ограниченными возможностями. На это ушло время. Где-то год или полтора как я стала открыто о себе заявлять. Сегодня могу спокойно уже выложить фото, где я без ног. Раньше я стеснялась посещать общественные места. Теперь не стесняюсь. То есть я приняла себя, - рассказывает она.

Справиться с новыми обстоятельствами и продолжить жить ей помогли близкие люди. Это муж Мухтар, который в буквальном смысле слова является ее опорой, а сейчас и ее ногами. Также друзья, среди которых тренер по физической подготовке Вадим Цхе из Национального олимпийского комитета. С ним они познакомились на дне рождения общей знакомой. Вадим же и предложил девушке покорять горы и готовиться к восхождению. К слову, за его плечами не один покоренный пик и несколько рекордов.

Надо сказать, что горы - это испытание, причем нелегкое для обычного человека с руками и ногами, не говоря уже об инвалидах. Но Мария под чутким руководством тренера похудела в два раза, так как в больницах успела набрать лишние килограммы, и вернула подвижность суставам. За 1,5 года закалила не только тело, но и стала сильна духом, обрела уверенность и желание добиться цели, несмотря на физическое ограничение. Сейчас Мария очень благодарна своему тренеру, что поверил в нее, поддержал и помог ей в свою очередь поверить в себя. К слову, среди подопечных Вадима Цхе, кого он когда-либо тренировал до Марии, не было людей с особыми потребностями.

Сейчас у них с начинающей альпинисткой большие планы. В копилке ребят есть уже две покоренные вершины на территории Казахстана в Боровом - это Спящий рыцарь (высота около 800 метров) и Лысая гора (где-то по высоте такая же, как и Спящий рыцарь). Девушка признается, что первое восхождение далось ей легче, чем второе. Наверное, потому что первый раз был на эмоциях и еще потому что какую-то часть пути ее несли на руках или на спине. Во второй раз она старалась уже сама физически больше участвовать в экспедиции. В восхождениях передвигается в основном при помощи рук, подручных приспособлений. Какое-то время пользовалась инвалидной коляской, но пришлось от нее отказаться, так как она не везде может проехать.

Первая вершина у меня была больше на эмоциях. Это был опыт и для меня, и для моего тренера. Мне кажется, что я ревела всю дорогу, были истерики. На второй вершине - там уже физически было сложно. Просто было больно и тяжело подниматься. Два раза был соблазн повернуть назад. Знаете, это когда на одном плече чертик, а на втором ангел. Один шепчет - "развернись», а второй - "иди вперед» и ты не знаешь кого слушать, - поясняет Мария.

Теперь она уверена, что все только начинается. В январе будущего года ребята собираются покорять очередную вершину под названием Синюха, расположенная также в Боровом.

Вообще Мария и ее команда не собирались изначально в Боровое. Они собирались на базовый лагерь Джомолунгмы, то есть Эвереста (около 5860 метров высотой над уровнем моря). К нему и начинали готовиться, но потом случилась пандемия коронавируса, закрыли границы, а задумку пришлось отложить до лучших времен. В качестве репетиции вместо базового лагеря решили пока покорять местные горы. При этом отважную покорительницу не пугают суровые условия. Не страшны ни зной, ни снег. Да, бывает трудно, но Мария не такой человек, который быстро сдается. Как она говорит, нужно кайфовать, радоваться жизни, получать удовольствие здесь и сейчас, потому что неизвестно, что будет завтра. Следовать этому правилу она рекомендует и всем остальным.

Всех инвалидов призываю к этому. Не сидеть дома. Посмотреть вокруг. Может быть, есть в их окружения люди, которые хотят помочь, может, в горы тоже сводить. Потому что у нас инвалиды закрываются, стесняются. Не все их принимают. Мне очень помогла поддержка близких, родных. С этим повезло, и я рада. Если я в свою очередь хотя бы двоим-троим людям как-то помогу, замотивирую, то это для меня будет какая-то победа. Я не претендую быть как Ник Вуйчич, но если парочку людей посмотрят на мою историю и вдохновятся, то это уже хорошо, - подчеркивает она.

Вот только большие трудности для человека, который хочет жить как все и ни в чем себе не отказывать, особенно в передвижении, доставляет окружающая инфраструктура. Хоть и говорят об увеличении доступности и прочем, но на самом деле она совершенно не приспособлена для людей с особыми потребностями. Ведь им, признаться честно, тоже иногда хочется и в кафе сходить, и куда-то еще, но, увы, без посторонней помощи они не могут выбраться из подъезда собственного дома, не говоря уже об улице и доступе в другие здания.

Поэтому Мария третий год подряд с нетерпением ждет ответа от управления здравоохранения города Нур-Султана. Госорган должен заложить деньги в местном бюджете на покупку протезов для нее. Стоят они 28 миллионов тенге. Это не так уж дорого. Протезы нужны именно импортные, они более технологичные и подвижные. Отечественного производства не подходят, так как человеку с высокой ампутацией ног на них не встать без помощи двух человек, а уж ходить, тем более невозможно. Поэтому только импортные - наличие таких активных протезов позволило бы девушке передвигаться самой и вести нормальный образ жизни и даже готовиться к походам в горы.

По ее словам, в акимате обещали заложить средства в 2021 году. Собирать через благотворительные фонды и просить помощи у казахстанцев она не хочет. Говорит, что есть более нуждающиеся в таких деньгах, чем она. Например, больные дети.

Почему я должна просить у людей, когда я по закону от государства могу получить. Я понимаю, что это достаточно сложно, но я буду биться до последнего, - заключила Мария.

К слову, помимо всего прочего она помогает еще и другим инвалидом, дает им работу. Ее Общественное объединение "Вектор надежды» занимается оказанием полиграфических услуг.

В преддверии Нового года хочется верить в чудо и в то, что акимат, в конце концов, не забудет и найдет возможность заложить нужную сумму денег. И в 2021 году мечты Марии сбудутся вдвойне - девушка сможет приобрести протезы, поднимется на очередную свою вершину и встанет на ноги, пусть на искусственные, но на ноги.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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