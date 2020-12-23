В массовой драке убили двух человек в Нур-Султане 

Конфликт произошел на почве долговых обязательств.

В Нур-Султане на территории "Бетонного завода" произошла массовая драка, сообщает zakon.kz.

22 декабря текущего года в 23.30 часов на канал "102" поступило сообщение о том, что на территории "Бетонного завода" происходит групповая драка. На место происшествия прибыли полицейские.

В результате инцидента в больницу доставлены двое мужчин, один с огнестрельным ранением грудной клетки, другой с проникающим ножевым ранением в брюшную полость, которые от полученных травм скончались. Полицейскими установлены личности погибших, ими являются 39 и 44-летние уроженцы Кызылординской области. Позднее в больницу доставлен и госпитализирован 24-летний молодой человек с огнестрельным ранением, - сообщили в пресс-службе ДП столицы.

Как установили полицейские, конфликт произошел на почве долговых обязательств, который перерос в драку, где участники применили холодное и огнестрельное оружие.

Все участники инцидента, 11 человек установлены и задержаны. Вещественные доказательства изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.99 ч.2 УК РК, проводится расследование.









Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!