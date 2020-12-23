В каких случаях разрешат применять смертную казнь в Казахстане

Смертная казнь допускается в случае военного времени.

Мажилис одобрил ратификацию Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, передает корреспондент zakon.kz.

Данный протокол является вторым международным документом, принятым ООН в развитие международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, который Казахстан ратифицировал в ноябре 2005 года.

Глава МИДа отметил, что с момента обретения независимости Казахстан проводит политику постепенного сужения сферы применения смертной казни и гуманизации уголовного законодательства, напомнив, что 17 декабря 2003 года Первый Президент ввел мораторий на полное приостановление смертной казни.

В декабре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил МИДу Казахстана начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу. 23 сентября Постоянный представитель Казахстана при ОНН Кайрат Омаров подписал протокол, - сказал он.

Но факт подписания не означал немедленное вступление в силу положений данного документа, поскольку он подлежит обязательной ратификации Парламентом, - пояснил Мухтар Тлеуберди на пленарном заседании Мажилиса.

Он добавил, что согласно данному международному документу, страны принимают обязательства не применять смертную казнь и принимать все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.

Единственное исключение - (смертная казнь) допускается в случае военного времени, - подчеркнул Тлеуберди.

Казахстан намерен использовать предусмотренную конвенцией оговорку. То есть в соответствии со статьей 2 Второго факультативного протокола страна оставляет за собой право применения смертной казни в военное время, после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время, заключил глава ведомства.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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