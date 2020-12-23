Нигматулин: Депутатские поправки позволят повысить прозрачность госзакупок

На пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законодательные новшества, касающиеся государственных закупок.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что депутатские поправки по вопросам государственных закупок позволят повысить прозрачность самого процесса и эффективность его результата, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законодательные новшества, касающиеся государственных закупок.

В ходе работы над законопроектом депутаты предложили исключить возможность заключения договора из одного источника по несостоявшимся госзакупкам. По мнению парламентариев, такое происходит по причине некачественного планирования чиновниками конкурсной документации. Предлагается повторно проводить конкурсные процедуры с внесением изменений условий конкурсной документации.

Конечно, для чиновников легче всего и лучше всего взять и объявить конкурс по госзакупкам несостоявшимся и заключить договор из одного источника. Так можно и нужные компании провести. Этого допускать нельзя, тем более с учетом того, что объемы государственных закупок в нашей стране колоссальны, - отметил Нурлан Нигматулин.

При этом Спикер Мажилиса напомнил о поручении Главы государства Касым-Жомарта Токаева оптимизировать процесс государственных закупок.

В действующем законе предусматриваются основания для закупок из одного источника путем прямого заключения договоров с поставщиками. Но и эти нормы депутаты дополнили требованием к заказчику пользоваться такой возможностью только тогда, когда исчерпаны конкурентные методы организации госзакупок. При этом предлагается закрепить норму о персональной ответственности первого руководителя заказчика по таким закупкам. Руководители госорганов, не выполняющие это требование, будут нести административную ответственность в размере 100 МРП.

Все это позволит, в конечном итоге, повысить эффективность государственных закупок и самое главное – это позволит снизить коррупционные риски, - считает Нурлан Нигматулин.

Для стимулирования же первых руководителей госорганов в проведении честных и открытых госзакупок депутатами предлагается оценивать их работу путем внедрения ключевых показателей эффективности их деятельности, в частности, по таким параметрам, как доля одного источника, количество нарушений, доля экономии финансовых средств, количество несостоявшихся закупок, а также отмененных закупок и т.д.

Отметив важность введения рейтинговой оценки, а также проработки вопросов автоматизации этого процесса, Спикер Мажилиса подчеркнул, что должна быть конкуренция не только среди поставщиков, но и среди госорганов-заказчиков.

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