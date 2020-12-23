Смерть детей в Аягозе: медики получили условный срок

Осужденные медики также лишены права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи, на 1 год 6 месяцев.

Аягозский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении трех медицинских работников. Двое из них обвинялись по ст. 317 ч.3 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека): сотрудницы вели лечение одного ребенка, передает zakon.kz.

Третья сотрудница Центра обвинялась по ст. 317 ч. 4 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) – она вела лечение троих детей. Все эти дети впоследствии умерли в районной больнице, пишет yk.kz.

Когда дети заболели, у них поднялась температура, началась слабость и т.д., эти медицинские работники стали оказывать им помощь. Но назначения были сделаны неправильно, и состояние детей только ухудшалось. Их отвезли в районную больницу, но было уже поздно, врачи ничего не смогли сделать, дети скончались. Диагноз – гнойная пневмония, - рассказал подробности дела судья Бергали Мергенбаев.

Судья также отметил, что коронавирус у детей не был определен. Он подчеркнул, что в деле фигурировали только трое детей, хотя в апреле умерли четверо воспитанников.

Судебное заседание велось в рамках процессуального соглашения. Это значит, что подсудимые предстали перед судом, уже заключив соглашение с прокурором. Все они признали свою вину. Учитывая это, суд не исследовал доказательства по делу и не допрашивал подсудимых. Потерпевшая сторона не возражала против соглашения. Таким образом, была заключена сделка о признании вины.

В качестве потерпевшей стороны выступал Центр, - сообщил судья. – Если бы у этих детей были родители, то потерпевшими были бы они.

В пресс-службе суда отметили, что ст. 317 ч. 3 УК РК относится к категории преступлений небольшой тяжести, часть 4 данной статьи к преступлениям средней тяжести.

Уголовный кодекс предусматривает наказание по этим статьям: ст. 317 ч.3 – лишение свободы на срок до пяти лет, ст. 317 ч. 4 – лишение свободы на срок от трех до семи лет, в обоих случаях с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Решением суда обвиняемые по ст. 317 ч. 3 признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Обвиняемая по ст. 317 ч. 4 признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Во всех этих случаях осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи, на 1 год 6 месяцев.

В отношении всех осужденных на основании ст.63 УК наказание постановлено считать условным, с установлением пробационного контроля.

Одна из подсудимых – пенсионер, двое других воспитывают несовершеннолетних детей, одна беременна. Все они признали свою вину.

Личности подсудимых позволяют применять условное наказание, - пояснил Бергали Мергенбаев.

Приговор не вступил в законную силу, в случае его обжалования его законность и обоснованность будет проверена апелляционной инстанцией, подчеркнули в пресс-службе Аягозского районного суда.

О смерти детей в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг стало известно в апреле 2020 года Тогда один за другим скончались четверо маленьких воспитанников – три мальчика 2006, 2008 и 2009 г.р. и девочка 2012 г.р. Дело получило большой резонанс, последовала смена руководства, эксгумация трупов детей, работа республиканской комиссии, и, наконец, судебное заседание.

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