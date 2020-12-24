Oнлайн Балабакша – новая платформа для дошкольного образования в дистанционном формате

Портал создает оптимальные условия для сопровождения процесса дошкольного воспитания в одном отдельно взятом детском саду, в том числе для каждого отдельно взятого ребенка.

Несмотря на бесконечный поток информации, не всегда можно найти нужную, отвечающую на все ваши вопросы.

Если Вы ищите новые источники развития прогрессивных направлений в образовательном пространстве системы дошкольного образования, доступного для всех, отвечающих законам нашего государства и запросам общества, то на данный момент в Казахстане уже существуют ресурсы bilimkids.kz и OnlineBalabaqsha.kz.

Чем же привлекают данные ресурсы? Для начала идеей методической и содержательной поддержки педагогических кадров в сфере дошкольного образования. Следует признать, что все еще существует острая нехватка контента на государственном языке, способного конкурировать с зарубежными образовательными ресурсами по качеству. Однако эту проблему активно решает платформа bilimkids.kz. Здесь опубликовано много казахстанских развивающих мультфильмов, активными зрителями которых являются в том числе дошкольные учреждения.

И если Вы педагог или родитель и находитесь в поиске контента для дошкольного образования, то он уже есть, собранный в одном месте как уникальный учебно-методический комплекс для дошкольных групп (для детей от 2-х до 6-ти лет). Комплекс с полным набором разработок образцов организованной учебной деятельности, перспективного планирования, циклограммы со всеми компонентами режима дня по разным возрастным группам.

Портал OnlineBalabaqsha.kz создает оптимальные условия для сопровождения процесса дошкольного воспитания в одном отдельно взятом детском саду, в том числе для каждого отдельно взятого ребенка. И результат работы команды bilimkids.kz, OnlineBalabaqsha.kz имеет шанс внести важный вклад в общее дело реализации программ по воспитанию подрастающего поколения Казахстана.

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