В мужчину стреляли в Туркестанской области
Мужчина остался жив.
Фото : кадр из видео23 декабря 2020, 19:41
В Туркестанской области стреляли в мужчину. Начато расследование по статье "Хулиганство", полиция ищет подозреваемых, передает zakon.kz.
17 декабря в Сарыагашскую полицию поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставили мужчину с различными телесными повреждениями. Врачи оказали пострадавшему помощь.
Этот факт зарегистрировали по статье "Хулиганство" и на место выехали полицейские.
По предварительным данным в одном из придорожных кафе между посетителями произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В результате потерпевший, ранее неоднократно судимый, в том числе за разбой, обратился за помощью в больницу. А подозреваемые скрылись на автомашине. В тот же день полицейские установили личности подозреваемых лиц, - говорится в сообщении полиции Туркестанской области.
Полиция Туркестанской области создала оперативную группу из числа опытных сотрудников, чтобы установить местонахождение подозреваемых и задержать.
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