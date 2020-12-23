Строители просят поднять цены на жилье в Казахстане

Но специалисты из НИИ строительства и архитектуры не видят такой необходимости.

В стране идут разговоры о росте цен на квадратные метры. Это касается и социального жилья, и коммерческих помещений, сообщает zakon.kz.

Строители напрямую просят Правительство увеличить цены на квартиры, передает Первый канал "Евразия".

Монолитное строительство - один из самых распространенных способов возведения жилья в Казахстане. Основная часть здания – это несущие конструкции и плиты перекрытия. Состоят они из 2-х компонентов: бетон и арматура. По данным Союза строителей Казахстана, арматура подорожала на 40%. Чтобы вы понимали расход металлических прутьев в строительстве, только на 1 кубический метр бетона уходит до 140 килограммов арматуры.

Арматуру казахстанские строители закупают в России. Объем отечественного производства не покрывает даже 20% спроса. Цена формируется мировым металлургическим рынком. И если весной этого года строительный материал завод Челябинска продавал по 210 тысяч тенге за 1 тонну, то с начала декабря стоимость выросла до 290 тысяч, причем это цена без учета доставки до Казахстана. Со всеми затратами, по данным строителей, получаются все 310 тысяч и более.

Это однозначно скажется на стоимости квадратного метра потому, что в среднем арматура занимает 20% от стоимости здания. Если перевести в жилищное строительство, то от стоимости квадратного метра это будет 10%. Наверняка с удорожанием арматуры завтра другие материалы подорожают. Завтра подорожают материалы, которые мы завозим из-за границы. 60% мы где-то завозим из-за границы, - объясняет председатель союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев.

В страну еще завозят линолеум, межкомнатные двери, краску, шпатлевку, утеплитель, трубы, гидроизоляцию. Говорят, проще перечислить список того, что производят в Казахстане. Поэтому строители просят Правительство пересмотреть максимальные цены на квартиры по госпрограмме.

Сейчас, к примеру, на кредитное жилье установлен коридор от 160 до 240 тысяч за квадрат, в зависимости от регионов. Союз просит повысить до 280-300 тысяч.

Сегодняшние цены, которые дает Правительство, они сегодня необъективны, не соответствуют реальной стоимости строительства. Та стоимость, которая дается, он в нее не укладывается. А ему некуда деваться, ему надо жить, ему надо выплачивать зарплату людям. Пока цены не подымут, это будет либо некачественное строительство, либо это будет долгострой. Все, 2 варианта, другого варианта нет, - продолжает Талгат Ергалиев.

Читайте также: Кто сможет снять свои пенсионные накопления на жилье и лечение

А вот эксперты из НИИ строительства и архитектуры, которые занимаются расчетами в строительной сфере, считают, что опасения строителей преувеличены.

При доле стоимости арматуры в общей сметной стоимости строительства в монолитных зданиях до 8-9% ее удорожание на 30-40% приведет к общему удорожанию сметной стоимости до 3%, 2-3%. В сметной стоимости есть непредвиденные затраты заложенные. Сметная прибыль, в рамках которой подрядчик рискует. То есть у нас в сметных нормах 8% прибыль, 2% - непредвиденные расходы, - парирует заместитель директора центра нормирования в строительстве Арман Хасен.

Отреагировали на просьбу строителей и в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Там считают, что подрядчик, участвуя в тендере, берет на себя все риски по возможному росту цен, подписывая договор. Жилье по госпрограмме социальное, оно априори должно быть доступным, поэтому предложение вряд ли поддержат.

С учетом покупательской способности населения мы не предусматриваем повышения цены. Эти обязательства, встречные для бизнеса в связи с тем, что мы оказываем для них такие системные меры поддержки, как субсидирование затрат по кредитам, плюс еще подводим коммуникации к районам массовой жилищной застройки. Для того, чтобы удешевить стоимость застройки, - говорит руководитель управления экономического анализа жилищного строительства и ЖКХ министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Айгуль Буркуталина.

К тому же в домах по госпрограмме по сниженным ценам должны продавать только 50% квартир, остальные застройщик реализует по своим прайсам. А вот рынок коммерческого жилья никто регулировать не может, и цены там предприниматели могут изменять по своему усмотрению.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!