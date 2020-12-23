Директор финансовой пирамиды скрылся с 4 млрд тенге вкладчиков

Молодой человек объясняет, что опасался расправы. И уверяет, что на так называемую "крышу" он потратил 283 млн тенге. При этом он не называет ни имен, ни должностей.

Около 4 тысяч человек обратились за помощью в органы правопорядка с жалобой на инвестиционную компанию. Вкладчикам обещали высокие доходы. Вместо этого директор компании забрал крупную сумму и скрылся, сообщает zakon.kz.

В финансовую организацию вложили свои деньги тысячи казахстанцев по всей стране. Речь идет, как минимум, о 4 млрд тенге. Вкладчики сумели добиться встречи с правоохранительными органами и надеются вернуть свои вложения, передает Первый канал "Евразия".

Люди стесняются показывать свои лица и представляться, но делятся тем, как попали в сети мошенников.

Меня убедила вложить деньги знакомая, она - бывший адвокат. У этой компании были все необходимые документы. Я сняла со счета 14 млн тенге, которые мы собирали на квартиру. У меня 5 детей. Муж и другие родственники не знают, что этих денег сейчас нет, - рассказывает один из них.

Генеральный директор компании QI-Trade - 26-летний Нурлан Сагынбаев. На его личной странице в социальных сетях, перед пользователями предстает успешный молодой человек, и никого не смущает его молодой возраст. Но ему хочется верить, глядя на пачки денег на столе.

У нас новый партнер по медицинскому направлению. Сейчас я нахожусь на сделке, сейчас мы пожали руки, подписали нужные бумаги. Мне только что передали первый транш, здесь 100 млн. Ребята, таких траншей будет еще много. Это только первый. Со своей стороны я делаю максимально все, и такого отношения требую от вас, - пишет генеральный директор компании QI-Trade Нурлан Сагынбаев.

Есть люди, которые вложили свыше 200 млн тенге.

Затем Нурлан Сагынбаев неожиданно исчез со всеми деньгами. Люди написали коллективное заявление в полицию. Директор компании объявлен в розыск.

Давайте мы сейчас определимся с их виновностью. Поймите, прошло всего 9 дней. Следственно-оперативной группой уже проделана огромная работа, - объясняет прокурор Медеуского района Асхат Жакупов.

Между тем, как уверяют вкладчики, объявленный в розыск 26-летний директор находится за рубежом. Это следует из его видео, в котором он объясняет свое исчезновение.

Вы знаете, что деятельность моей компании два года была связана с привлечением денег. Это привлекло внимание определенных криминальных лиц, которые откровенно начали меня "доить". Для этого мой телефон поставили на прослушку, за мной велось наблюдение, - говорит генеральный директор компании QI-Trade Нурлан Сагынбаев.

Молодой человек утверждает, что опасался расправы. И уверяет, что на так называемую "крышу" он потратил 283 млн тенге. При этом он не называет ни имен, ни должностей. Кроме этого, он говорит, что вернул своим вкладчикам до 5 млрд тенге. Прокуратура занимается расследованием и выяснением всех обстоятельств. Между тем, по официальным данным, подобных компаний, как QI-Trade, в Казахстане действует до 300. Все их обещают проверить.

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