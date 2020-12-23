Коронавирусом заражен каждый сотый житель планеты

Ни одна из мутаций не оказала существенного влияния на восприимчивость инфекции к лекарствам и вакцинам. Будем надеяться, что так будет и дальше, - главный научный сотрудник ВОЗ.

Коронавирус добрался до Антарктиды. Инфекцию обнаружили у чилийских сотрудников южнополярной станции. Это значит, что в мире не осталось континентов, не затронутых пандемией, сообщает zakon.kz.

Общее число инфицированных - почти 78 млн. То есть заразился уже каждый сотый житель планеты, передает Первый канал "Евразия".

Новый штамм коронавируса нашли в Бразилии. Однако местные ученые пришли к выводу, что он не представляет повышенной опасности. Впрочем, как и мутация вируса, выявленная в Великобритании и некоторых других странах Европы. Так считают во Всемирной организации здравоохранения. Тем не менее, расслабляться не стоит. За сутки в Англии от коронавируса скончались около 700 человек, число новых случаев - 37 тысяч.

Вирус мутирует медленнее, чем, например, вирус гриппа. И до сих пор мы наблюдали ряд изменений, но ни одна из мутаций не оказала существенного влияния на восприимчивость инфекции к лекарствам и вакцинам. Будем надеяться, что так будет и дальше. Вот почему мы должны постоянно отслеживать, что происходит с вирусом, - объясняет главный научный сотрудник всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

Возобновят ли страны, которые боятся нового штамма, автомобильное и воздушное сообщение с Великобританией, не известно. Но Франция послабления ввела: водители грузовиков смогут ездить между этими странами после того, как сдадут тест на коронавирус. Значит, дефицита товаров, которого боялись англичане, не будет, скупать продукты не нужно. Однако на границе километровые пробки, и не только из грузовиков.

Мы на стоянке больше двух суток, нас около 30 человек, с нами дети. Мы буквально живем в автобусе. Нет ни душа, ни других удобств. Сколько нам придется ждать? – спрашивает один из пассажиров автобуса.

Мы договорились с французским правительством, что граница будет открыта для тех, кто покидает страну. При себе нужно иметь результат теста. Это также позволит гражданам Франции вернуться на родину, потому что в Великобритании карантин, все должны быть дома, - говорит министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

Устала сидеть на домашнем карантине 109-летняя Луиза Запителли, пережившая две войны и три пандемии. Итальянка, которую знает даже президент, за свою долгую жизнь переболела брюшным тифом, испанским и азиатским гриппом. Находясь в изоляции, Луиза Запителли ежедневно гуляет на балконе своего дома и надеется, что скоро вернется к прежней жизни.

Рождество женщина проведет дома, в окружении только самых близких людей.

Следить, чтобы на семейном застолье не было много гостей, будут в Уральске. Горожанам готовы платить за сообщения в полицию о многолюдном праздновании Нового года.

Так, если информацию подтвердят, сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля оформят протокол, дело рассмотрят в областной комиссии, которая решит, выплачивать ли бдительному жителю 20 тысяч тенге. Власти города надеются, что такие меры помогут в борьбе с инфекцией. Всего же в стране более 148 тысяч случаев COVID-19, с начала пандемии скончались 2 тысячи 196 человек.

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