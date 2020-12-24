США ввели санкции против ОМОН и спецназа КГБ Беларуси

США также ввели визовые ограничения в отношении 39 лиц, причастных к "подрыву демократии" в стране.

Министерство финансов США ввело санкции против Центризбиркома Беларуси, спецназа, КГБ республики и минского ОМОНа, сообщает zakon.kz.

Основанием названы "подрыв демократических процессов и институтов" в стране. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

В "черный список" попали замглавы МВД Геннадий Казакевич, отряд "Альфа" КГБ, ГУВД Минского горисполкома, минский отряд милиции особого назначения, а также Центральная комиссия Беларуси по выборам.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня.

Как передает ТАСС, США также ввели визовые ограничения в отношении 39 лиц, причастных к "подрыву демократии" в Беларуси, сообщил госсекретарь Майкл Помпео. В общей сложности ограничительные меры затронут 40 физических лиц и четыре белорусских ведомства.

Ранее, 17 декабря ЕС утвердил третий пакет санкций против Беларуси в связи с "продолжающимися репрессиями против гражданского общества".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!