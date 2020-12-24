Появились новые данные по суточному приросту заразившихся COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 754 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 118

город Алматы - 90

город Шымкент - 7

Акмолинская область - 57

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 60

Атырауская область - 59

Восточно-Казахстанская область - 66

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 27

Карагандинская область - 35

Костанайская область - 65

Кызылординская область - 2

Мангистауская область - 18

Павлодарская область - 60

Северо-Казахстанская область - 63

Туркестанская область - 8

Всего в стране выявлены 149 462 заболевших.

В Казахстане 1 553 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 8,

в городе Шымкент - 3,

в Акмолинской области - 105,

в Актюбинской области - 9,

в Алматинской области - 21,

в Атырауской области - 83,

в ВКО - 735,

в ЗКО - 39,

в Карагандинской области - 29,

в Костанайской области - 156,

в Мангистауской области - 17,

в Павлодарской области - 75,

в СКО - 270,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели – 135 063 человека от COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!