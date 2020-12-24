Появились новые данные по суточному приросту заразившихся COVID-19 в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 754 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 118
город Алматы - 90
город Шымкент - 7
Акмолинская область - 57
Актюбинская область - 4
Алматинская область - 60
Атырауская область - 59
Восточно-Казахстанская область - 66
Жамбылская область - 15
Западно-Казахстанская область - 27
Карагандинская область - 35
Костанайская область - 65
Кызылординская область - 2
Мангистауская область - 18
Павлодарская область - 60
Северо-Казахстанская область - 63
Туркестанская область - 8
Всего в стране выявлены 149 462 заболевших.
В Казахстане 1 553 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 8,
в городе Шымкент - 3,
в Акмолинской области - 105,
в Актюбинской области - 9,
в Алматинской области - 21,
в Атырауской области - 83,
в ВКО - 735,
в ЗКО - 39,
в Карагандинской области - 29,
в Костанайской области - 156,
в Мангистауской области - 17,
в Павлодарской области - 75,
в СКО - 270,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровели – 135 063 человека от COVID-19.
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