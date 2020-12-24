Новый клип вышел на песню "Я скучаю по тебе".

Казахстанский певец Димаш Кудайберген презентовал новый клип к композиции "Я скучаю по тебе", сообщает zakon.kz.

Музыкальное видео было опубликовано на официальном YouTube-канале певца.

Песню "Я скучаю по тебе" Димаш представил в программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ в начале декабря. Композиция, пропитанная чувством одиночества главного героя, – результат работы тандема Игоря Крутого и Игоря Николаева.

Сам Димаш рассказывает, что этой песней хотел поделиться своими глубокими переживаниями касательно долгой разлуки с любимыми Dears. И эта душераздирающая композиция – личное послание исполнителя каждому поклоннику его творчества. В нем он передает то, насколько сильно на самом деле по ним скучает.

О создании клипа редакции DimashNews рассказал режиссер Евгений Курицын.

Услышав "Я скучаю по тебе", я понял, что наиболее важным в предстоящей работе будет сфокусироваться на переживаниях и эмоциях главного героя, - поделился клипмейкер.

Изначально клип планировали снимать на открытом пространстве. Однако, чем стремительнее приближались холодные декабрьские дни, тем больше возникало сомнений относительно этой идеи. Наблюдая за погодой, Евгений понимал, что будет сложно полностью передавать атмосферу, заложенную в песне. Поэтому было решено провести съемки в режиме виртуального производства на хромакее (зеленом экране).

Так в клипе появились пронизанные одиночеством город, морской берег, мост и дом главного героя. Это пустынное пространство, которое должно максимально подчеркнуть, насколько герой скучает по своей возлюбленной. Сама она в клипе не появляется – ее видно лишь на картинах в разных уголках дома, что является перманентным напоминанием о разлуке.

При создании видеоряда для Евгения было важным точно улавливать, как эту песню исполняет Димаш, какие он вкладывает эмоции. Интегрируя его персонаж в создаваемый мир, режиссер продумывал мельчайшие детали: каким должен быть берег, почему мост должен быть именно таким, а улицы такими. Все визуальное решение должно было соответствовать настроению как главного героя, так и всей музыкальной композиции.

О процессе съемок Евгений Курицын рассказывает, что работа протекала очень легко и гармонично. Димаш ознакомился с концепцией клипа и, прогнав два-три дубля, съемочная команда начала работать над исполнением.

Димаш очень исполнительный и довольно требовательный к себе. Каждый дубль он внимательно отсматривал и иногда вносил коррективы, чтобы придать картине больше эмоций. Я думаю, что он просто отлично передал необходимую атмосферу, – поделился режиссер.

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