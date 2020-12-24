Психолог рассказала, что нужно делать незамужним девушкам, оказавшимся в интересном положении

Им необходимо своевременно оказать психологическую, моральную поддержку, показать, что реальность не такая уж и страшная.

Каковы основные причины того, что сейчас немало девушек стараются прервать свою беременность либо отказываются от новорожденных детей? Как минимизировать такие случаи, куда следует обращаться девушкам за помощью – на эти и другие вопросы отвечает психолог-консультант Ая Нурдаулеткызы, сообщает zakon.kz.

- Ая, к вам обращаются девушки из регионов, которые забеременели и не знают, что делать. Я думала, что это совсем молодые девчонки, студентки, а одной из них, оказывается, уже почти 30.

- Вы их осуждаете?

- Ни в коем случае! Просто хотела узнать, что мешает им в таком возрасте родить ребенка, а не отказываться от него. Каковы основные причины того, что сейчас немало девушек стараются прервать свою беременность либо выбрасывают новорожденных?

- Они не хотят отказываться... Вы знаете, как в некоторых регионах, глубинках нашей страны относятся к беременности незамужних девушек родственники?

В основном с осуждением, мол, мужа нет, а забеременела. Это большой стыд, позор для близких родственников, особенно, когда есть директивный отец, либо директивные братья, сестра. И там не только тридцатилетние, там есть девушка, которой 20 лет. Они отказываются от ребенка не потому, что хотят отказаться, а потому, что нет возможности нормально родить и воспитывать. И много осуждений. Им легче прервать беременность на 28-30 неделе, нежели рожать.

И еще идет сильное общественное давление. Наши же казахи живут социумом, обществом и придерживаются мнения старших родственников, а что они скажут, что будет?! И даже если девушке почти тридцать, она не живет своей жизнью, не живет так, как хочет, она смотрит на то сообщество, в котором она выросла, у нее постоянно страх, а что они подумают?

А если там еще есть люди, которые выдерживают "фасад", а у нас еще есть такое, нам надо показать, что у нас идеальная семья, что мы такие суперские и тут вдруг дочь приносит в подоле. Это же стыд, позор для них.

- Для кого именно?

- Для родителей и для всей семьи. Бывают более глубинные причины, когда, например, мама в свое время вышла замуж уже беременной, потом дочка попадает в такую же ситуацию (ребенок практически повторяет тот же сценарий 90 процентов). И тогда этот стыд переносится на ребенка, на дочь, что она то же самое сделала и тогда для той семьи это большой позор и там не до новорожденного.

- Почему девочки, родив, выкидывают ребенка на мусорку или в туалет, почему они избавляются от него именно таким образом, а не отдают в Дом малютки или не скажут о своей проблеме друзьям, или просто каким-то взрослым людям, которым они доверяют?

- Она думает, что если она родила и где-то на мусорке выкинула, то никто про это не узнает. Поэтому они и уезжают из своего города и региона куда-нибудь подальше. Они не понимают, что от себя не убегут, что им потом всю жизнь придется жить с этим грузом, с чувством вины.

Вот недавно я разговаривала с одной девушкой, которая тоже попала в такую ситуацию. Предложила ей приехать к нам в Нур-Султан, мы готовы оплатить ее проезд, пусть поживет у нас, мы родим, потом пойдем и разместимся в Доме мамы. А вдруг она, увидев ребенка, может, не захочет уже никому отдавать и заберет себе, такое тоже бывает.

- А что, у них там нет кризисных центров?

- Есть, но я же говорю, они боятся, что кто-то узнает об их положении, боятся разглашения, поэтому стараются уехать в другое место. У них же население не очень большое и обязательно кто-нибудь да узнает, пойдут разговоры. Недавно, например, мне звонили из Алматы и просили принять к себе одну девушку по таким же причинам.

Важно таким девушкам своевременно оказать психологическую, моральную поддержку, показать им, что реальность не такая уж и страшная, что не все так плохо, что есть какие-то люди, ресурсы, которые ей помогут и не надо отказываться от ребенка. Конечно, это большая ответственность, поэтому мы и говорим девушкам, что эту ответственность несешь ты сама, только ты в ответе за своего ребенка и если ты сейчас сделаешь аборт, выкинешь его, то все равно будешь с этим жить, никуда от этого не денешься. Если совсем будет плохо, можешь на какое-то время отдать ребенка в дом малютки, а когда положение поправится – забрать его. Тут же много вариантов может быть и надо использовать их.

Все эти моменты обязательно надо проговаривать, подсказывать девушке, которая стоит на грани. Поймите, в некоторых регионах действительно строгие правила и тут речь не про то, что она не хочет ребенка, а про то, что это уят.

- Таких случаев, наверное, везде много. Что делать девушкам, которые, попав в такие ситуации, боятся рассказать об этом своим родителям, близким? Куда им нужно обратиться в первую очередь, чтобы действительно получить квалифицированную помощь.

- Если у них нет поддержки и семьи, то нужно обратиться к тем взрослым, кто им близок, кому они доверяют. Но если они при этом услышат: "Ой, зачем тебе это нужно, это лишняя головная боль, лишние проблемы, это усложнит твою жизнь, сделай лучше аборт", тогда нужно обратиться к независимым психологам, которые есть при кризисных центрах. Но если вы сомневаетесь в их компетенции, то можно найти хороших психологов в соцсетях, их там сейчас очень много стало, написать им в мессендж о своей ситуации, что вы не знаете, что делать и так далее. Я не думаю, что психологи откажутся помочь. Но выбор делает девушка сама. Просто совет человеку не поможет, в любом случае решение человек принимает сам и сам несет за это ответственность.

Сейчас у нас три девушки, которые тоже забеременели и не знают, что делать. Мы будем с ними работать и искать выход. Конечно, мы не собираемся открывать сбор средств, но нам уже в мессендж пишут и предлагают финансовую помощь. Мы приятно удивились, что люди готовы, даже не проверив, отправить деньги, понимаете? То есть общественность готова поддержать, чтобы младенцев не бросали, не убивали. Думаю, когда-нибудь мы придем к этому, на это нужно, чтобы пару поколений сменилось.

Честно говоря, я даже не знала, что столько девушек, женщин сейчас находятся в таком состоянии.

- А где отцы этих детей, почему женщина сама за все отвечает, он же тоже несет ответственность.

- Мужчины сбегают от ответственности, обмельчали, с них спроса особого нет, поэтому мы и работаем в основном с самими женщинами, так как проблема стала только ее. Конечно, можно сказать, а куда ты смотрела, где мозги твои были, но мы тут не можем осуждать. Ну, случилось, как случилось и какой смысл осуждать их сейчас.

Сейчас нужно разрешать их ситуацию, им морального давления итак хватает, они итак себя корят, им итак плохо, а если еще и мы будем выносить им мозг, то у кого тогда они будут просить помощи? Поэтому тут не осуждение нужно - она даже родной матери не может довериться, понимаете - а нужна помощь и, прежде всего, моральная, психологическая.

- Почти 30 лет… Какой тут может быть уят?! Это же уже взрослый человек, она сама должна принимать решение, нужен ей ребенок или нет, рожать или нет.

- Это вы так думаете, а знаете, сколько женщин, которым за тридцать. Они не устраивают свою личную жизнь, очень много работают, копят на квартиру родителям, потому что они чувствуют, что должны купить им дом или квартиру. И еще есть девушки, которые хотят выйти замуж за богатого, потому что ее мать хочет жить заграницей. И они живут чувствами и желаниями родителей.

Так что там не только уят, там еще чувство вины перед родителями, вот, я оказалась не такой крутой, не такой, которая хорошо зарабатывает, я плохая дочь, мама меня родила, выходила, а я ей даже шубу не могу купить, понимаете? И вот они живут с этим долгом, с этим чувством вины, с этим стыдом, уят и не устраивают свою жизнь. А им уже 30 с лишним...

- У сегодняшних молодых женщин и родители в принципе молодые, и они, наверное, должны быть более современными, понимающими, другими глазами смотреть на житейские ситуации, а не так, как смотрели на это наши бабушки, все-таки на дворе XXI век.

- Нужно несколько поколений, чтобы все эти установки прошли. Многие пока живут на уровне базовых потребностей, просто выжить. Какой современный подход, какое осознание, о чем вы? Эти люди живут в этом обществе, у них жизнь сходится на том, что они кого-то обсуждают, кого-то поучают, это уровень осознанности…Это в городах еще более или менее, а в регионах, к сожалению, не так...

- Тогда надо работать и с родителями, особенно с мамашами, чтобы они с пониманием относились к своим дочерям, а не выносили им мозг, не портили им жизнь.

- Согласна, и мы сейчас работаем над этим.

- А какая помощь должна быть со стороны государства, чтобы девушки не выкидывали своих детей?

- Во-первых, у нас должен быть материнский капитал, например, как в России, там у них хорошо платят, а у нас детские пособия - копейки.Также надо увеличить декретные и разовые пособия при рождении ребенка. Если бы декретных и детских пособий хватало бы на ребенка, то женщина, думаю, не бросала бы свое дитя, она смогла бы его прокормить и снимать квартиру, чтобы ни от кого не зависеть. Поэтому государство должно обеспечить адекватную финансовую поддержку женщинам. Тут первичное – уят, второе – материальная сторона. Она боится, как будет содержать ребенка.

Также надо повысить зарплату и квалификацию психологов, которые работают в кризисных центра, школах, детских домах, детсадах и оплачивать им повышение профессиональной квалификации. Психолог это такая же профессия как врач, нужно постоянно обучаться, прокачивать себя, только тогда ты можешь оказывать людям действенную эффективную помощь.

Торгын Нурсеитова

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!