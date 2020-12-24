Обновлены данные по заболеваемости пневмонией в Казахстане

За сутки скончались два человека.

В Казахстане выросло количество заболевших пневмонией, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки (23 декабря) было зарегистрировано 156 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 83 человека, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Всего с 1 августа пневмонией заболели 44 951 человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!