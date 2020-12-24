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Обновлены данные по заболеваемости пневмонией в Казахстане

За сутки скончались два человека.

Фото : 1c-bitrix-cdn.ru24 декабря 2020, 09:05

В Казахстане выросло количество заболевших пневмонией, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки (23 декабря) было зарегистрировано 156 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 83 человека, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Всего с 1 августа пневмонией заболели 44 951 человек.


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