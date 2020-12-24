Опубликовано новое постановление главного санврача Алматы

Постановление вступает в силу в течение трех дней после опубликования.

Главный врач Алматы внес изменения в постановление "О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в городе Алматы", сообщает zakon.kz.

Жандарбек Бекшин постановил приостановить открытие дополнительных дежурных групп в детских дошкольных учреждениях.

Также в городе приостановят открытие дополнительных дежурных классов с 1 по 5 классы в городских школах.

Вместе с тем разрешается работа торговых объектов (торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые сети, торговые дома) до 23.00 часов в будние, выходные и праздничные дни.

При этом отдельно стоящие и расположенные в указанных объектах торговли продовольственные объекты и аптеки работают без ограничений по времени, при соблюдении заполняемости не менее 4 кв. м на одного посетителя, при соблюдении социальной дистанции, масочноrо режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Также разрешена работа продовольственных и непродовольственных рынков до 17.00 часов в будние, выходные и праздничные дни при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв.м на одного посетителя, соблюдении сантребований со строгим соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

При этом предписано установить у входа в придомовые магазины и аптеки вывески с указанием норм заполняемости с расчетом не более одного посетителя на 4 кв.м. в торговом зале, со строгим соблюдением социальной дистанции, масочноrо режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима и установления разметок соблюдения социальной дистанции.

Разрешается деятельность бесконтактных нестационарных объектов торговли без посадочных мест (авто-экспресс, донерные и бургерные), а также объектов по оказанию услуг населению (химчистки, ремонт одежды, обуви и д.) без ограничения по времени, с соблюдением режима тишины.

Также разрешена деятельности объектов общественного питания, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях), с 7.00 ч. до 23.00 при заполняемости 500/4 от проектной мощности, но не более 50 посадочных мест в зале и не более 4 посадочных мест за каждым столом, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением сантребований и закрытием оплаты по счетам до 22.00 часов.

Разрешается деятельность государственных органов, организаций, предприятий, национальных компаний и иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением санэпидтребований. При этом 60 - 800/4 сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников), за исключением промышленных, строительных и иных организаций, технологический процесс которых предполагает нахождение работников на рабочем месте.

При этом остаются под запретом зрелищные, спортивные мероприятия, выставки, форумы, конференции, а также семейные, торжественные, праздничные, памятные мероприятия (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей (более 10 чел.) в помещениях и на открытом воздухе, а с 25 декабря по 5 января - запрещается проведение новогодних мероприятий во всех организациях и учреждениях, а также работу агентств по вызову на дом аниматоров ( новогодних персонажей - Дед Мороз, снегурочка и другие).

Разрешается деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, с соблюдением санэпидтребований; определить процент работников, направляемых на дистанционную работу с учетов специфики технологического процесса на производстве и офисных работников; рекомендовать организовать служебный транспорт для доставки на работу и развозки работников промышленных, строительных и автотранспортных предприятий.

Установлена работа ЦОНов по графику работы в будние дни с 10:00 часов до 18.00 часов и в субботние дни с 10:00 часов до 15:00 часов с соблюдением санэпидтребований.

Также разрешается деятельность объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) без справки обследования на COVID-19; объектов туризма (дома отдыха, санатории, курорты, туристические базы) с проживанием более 3 - х дней при наличии справки -обследования на COVID- 19 со сроком получения результата не позднее 72 часов на момент заселения, при соблюдении заполняемости не более 80%, с соблюдением санэпидтребований.

Продолжат работу объекты туризма с соблюдением ограничительных мер, установленных при работе в тестовом режиме - спортивно-оздоровительного и спортивно-оздоровительного центра "Медеу" с заполняемостью в обеденном зале не более 50% посадочных мест и на открытом воздухе, но с обязательным соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров, без проведения коллективных мероприятий.

Постановление вступает в силу в течение трех дней после опубликования.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

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