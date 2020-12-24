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Что запретили алматинцам в предновогодние и праздничные дни

Нельзя проводить новогодние мероприятия во всех учреждениях.

Фото : pyatigorsk.online24 декабря 2020, 09:52

С 25 декабря в Алматы запрещено проводить новогодние мероприятия во всех организациях и учреждениях, сообщает zakon.kz.

В постановлении Жандарбека Бекшина отмечено, что запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций.

Также под запретом остаются семейные, торжественные, праздничные, памятные мероприятия (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей (более 10 чел.) в помещениях и на открытом воздухе.

С 25 декабря по 5 января запретить проведение новогодних мероприятий во всех организациях и учреждениях, а также работу агентств по вызову на дом аниматоров ( новогодних персонажей Дед Мороз, снегурочка и другие), - говорится в документе.


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