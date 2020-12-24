Казахстанцы стали больше тратить денег на продукты во время карантина

При этом доля расходов на непродовольственные товары не изменилась.

Пандемия коронавируса COVID-19 привнесла существенные изменения в потребительские предпочтения и расходы населения во всем мире, в том числе и в Казахстане. Об этом говорится в докладе Национального банка РК о денежно-кредитной политике страны за декабрь 2020 года, передает zakon.kz.

Основными факторами изменений потребительских расходов домашних хозяйств стали введение карантинных ограничений, закрытие гостиниц, ресторанов, салонов красоты и переход на дистанционный режим работы и учебы. Этому также способствовали временная либо постоянная потеря дохода и более осторожное поведение людей, направленное на сохранение здоровья. Вместе с тем дистанционный формат работы и учебы наряду с закрытием торговых объектов привели к снижению спроса на некоторые виды одежды и обуви.

Однако расходы на продукты питания значительно выросли, в особенности в начале пандемии, что связано с ажиотажным спросом населения и закупками товаров впрок, а также необходимостью готовить еду в домашних условиях.

Подобные изменения потребительских предпочтений и расходов наблюдаются и в Казахстане.

По данным БНС АСПиР, в структуре расходов домашних хозяйств во втором квартале 2020 года увеличилась доля расходов на продовольственные товары до 59% (второй квартал 2019 года – 53%) при одновременном снижении доли расходов на платные услуги для населения до 16% (23%).

При этом доля расходов на непродовольственные товары не изменилась (24%), что вызвано разнонаправленными тенденциями спроса на товары в структуре данной группы.

В составе потребительских расходов наибольший рост отмечен по расходам на продовольственные товары (на 15% в номинальном выражении).

При этом структура расходов на продукты питания не претерпела существенных изменений.

Наблюдается небольшое увеличение расходов на мясо и мясопродукты на фоне роста потребительских цен.

Аналитики также отметили рост расходов на фрукты, что может быть обусловлено резким ростом цен и повышенным спросом в период пандемии как на продукты, повышающие иммунитет.

В свою очередь, снизились расходы на сахар и кондитерские изделия, что связано скорее с падением цен на сахар, наблюдавшимся с конца 2019 года.

В условиях снижения расходов населения на питание вне дома ввиду действия карантинных ограничений расходы на продукты питания в целом увеличились.

В отличие от продовольственных товаров влияние пандемии COVID19 в большей степени отразилось на расходах на непродовольственные товары и услуги (график 3).

Так, значительно снизилась доля расходов на одежду и обувь (до 26%), горюче-смазочные материалы (до 14,8%), что обусловлено переходом на дистанционную работу, введенными ограничениями на передвижения внутри страны и зарубежные перелеты.

Наряду с этим, работа и учеба из дома привели к повышенному спросу на информационно-коммуникационное оборудование, в частности, компьютеры, а также мебель и бытовую технику, что, скорее всего, было продиктовано необходимостью обустройства рабочего места и обеспечения комфортных условий труда и учебы.

На фоне роста стоимости товаров данной категории, вызванного в том числе ослаблением обменного курса тенге, доля расходов домашних хозяйств на мебель и бытовую технику выросла до 22,1%.

Также увеличилась доля расходов на медикаменты в условиях существенного ухудшения эпидемиологической ситуации, роста числа инфицированных, а также удорожания стоимости лекарств в результате как более высокого спроса, так и ослабления обменного курса тенге.

Как отмечают в Нацбанке, больше всего от пандемии коронавируса пострадал сектор платных услуг.

Снижение доли расходов домашних хозяйств было зафиксировано на все услуги, связанные с путешествиями, поездками, досугом, спортом и культурой, питанием в ресторанах и кафе, а также с услугами личной гигиены.

Снизились расходы на образование ввиду перехода обучения на онлайн режим, а также открытия бесплатного доступа ко многим образовательным платформам. Вместе с тем, выросли расходы на услуги связи и здравоохранения на фоне повышенного спроса.

Вместе с тем расходы на услуги ЖКХ увеличились, составив 36% во втором квартале 2020 года, несмотря на понижение тарифов в период чрезвычайного положения и локдауна, что может быть вызвано увеличением потребления коммунальных услуг в целом в условиях пребывания дома на самоизоляции.

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