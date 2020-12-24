Национальные виды спорта войдут в школьную программу

Новый закон позволит увеличить охват казахстанцев занятиями спортом до 45% от всего населения.

На пленарном заседании Сената Парламента РК приняты поправки в законодательство о культуре, физкультуре и спорте. Одним из главных новшеств документа станет введение компонента национальных видов спорта на занятиях по физвоспитанию на всех уровнях образования, передает корреспондент zakon.kz.

В документе уделяется особое внимание развитию национальных видов спорта и их популяризации среди подрастающего поколения со школьной скамьи. Уверены, что в предстоящий период это окажет позитивное влияние на продвижение идей здорового образа жизни и формирование здоровой нации, - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев на заседании.

Также законопроект предусматривает обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для инвалидов и создание в городах и селах условий для развития массового спорта. Документ обяжет акиматы расширять в регионах сеть детско-юнешеских спортклубов и увеличить число врачебно-физкультурных диспансеров для лечения и восстановления спортсменов. А государство теперь будет выделять бюджетные деньги только тем спортивным секциям и тренерам, чьи услуги пользуются спросом у людей.

Этот закон предусматривает размещение государственного спортивного и творческого заказа, что будет способствовать всестороннему развитию детей. Спортивные кружки и творческие секции, финансируемые государством, будут определяться исходя из их рейтинга и востребованности у населения, а не по итогам госзакупок, - добавил руководитель палаты.

Нововведения предусматривают и большую доступность объектов спорта для инвалидов. Так, застройщики и акиматы должны будут планировать строительство спортплощадок возле жилых комплексов с учетом доступности для казахстанцев с особыми потребностями.

В закон также включены правила создания условий для занятия спортом маломобильных групп населения по месту жительства и в местах массового отдыха. Теперь это будет обязанностью местных исполнительных органов, - отметил Ашимбаев.

Разработчики ожидают, что новый закон позволит увеличить охват казахстанцев занятиями спортом до 45% от всего населения.

Кроме того, в документе предусмотрены механизмы поддержки и популяризации национальных видов спорта среди подрастающего поколения.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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