Сенаторы приняли закон об автоматизации таможни

Информатизация систем сократит время, необходимое для рассмотрения и принятия решения по заявкам предпринимателей.

На пленарном заседании Сената Парламента РК приняты поправки в законодательство о таможенном регулировании и предпринимательстве. Документ предполагает автоматизацию, оптимизацию госуслуг на таможне и дальнейшее развитие информационных систем, передает корреспондент zakon.kz.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что закон позволит улучшить функционирование таможенной информационной базы и системы "Единого окна", а также послужит снижению коррупционных рисков, сводя к минимуму участие человека.

Информатизация систем сократит время, необходимое для рассмотрения и принятия решения по заявкам участников внешнеэкономической деятельности. Кроме того, будет пересмотрен порядок проведения внутренних и выездных таможенных проверок. Надеемся, что закон будет способствовать совершенствованию таможенного регулирования, - сказал он.

По словам одного из разработчиков законопроекта сенатора Даурена Адильбекова, камеральная таможенная проверка будет сокращена с 6 до 2 месяцев, а на проведение выездных таможенных проверок накладываются ограничения.

Законопроект минимизирует коррупционные проявления и значительно сократит сроки оказания госуслуг. В целом в Таможенный кодекс и другие законы внесено порядка 160 поправок, - пояснил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!