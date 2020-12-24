Воспитатель издевалась над ребенком в садике 

Начато досудебное производство.

Акмолинские полицейские расследуют уголовное дело по жестокому обращению с малолетним ребенком в Бурабайском районе, сообщает zakon.kz.

В социальных сетях была распространена видеозапись одного из мини центров Щучинска, где воспитатель жестоко обращается с малолетним ребенком.

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Принимая во внимание действия работника воспитательного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, а также поступившее заявление от жительницы Щучинска полицейскими начато досудебное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного по ст.140 ч. 2 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Как сообщили в полиции, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арест на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Следственные действия продолжаются.

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