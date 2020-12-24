Горячие новости
Читайте также

Воспитатель издевалась над ребенком в садике 

Начато досудебное производство.

Фото : пресс-служба ДП Акмолинской области24 декабря 2020, 11:53

Акмолинские полицейские расследуют уголовное дело по жестокому обращению с малолетним ребенком в Бурабайском районе, сообщает zakon.kz.

В социальных сетях была распространена видеозапись одного из мини центров Щучинска, где воспитатель жестоко обращается с малолетним ребенком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НОВОСТИ ДТП АЛМАТЫ КАЗАХСТАН (@kris_p.kz)

Принимая во внимание действия работника воспитательного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, а также поступившее заявление от жительницы Щучинска полицейскими начато досудебное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного по ст.140 ч. 2 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Как сообщили в полиции, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арест на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Следственные действия продолжаются.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты