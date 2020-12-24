Сцены насилия показали школьникам во время онлайн-урока в Мангистауской области
В объяснительной директора школы говорится, что урок был сразу прерван, как только были услышаны посторонние голоса незнакомых людей.
Фото : regnum.ru24 декабря 2020, 19:39
В Мангистауской области 12 декабря во время онлайн-обучения на уроке математики произошло вмешательство постороннего видеоконтента, содержащего сцены насилия и нецензурной брани, сообщает zakon.kz.
Учитель математики IТ-лицея нарушила правила пользования платформой, тем самым допустив случай проникновения посторонних лиц в урок математики. В объяснительной директора школы говорится, что урок был сразу прерван, как только были услышаны посторонние голоса незнакомых людей. Директором IТ-лицея объявлено дисциплинарное взыскание в виде "замечания" учителю математики, допустившей данный случай, - сказал Lada.kz руководитель управления образования Мангистауской области Аскар Сейдалиев.
По информации ведомства, подобный случай произошел в области впервые.
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