Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 150 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрированы 736 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 736 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 60

город Алматы - 95

город Шымкент - 3

Акмолинская область - 58

Актюбинская область - 11

Алматинская область - 61

Атырауская область - 62

Восточно-Казахстанская область - 61

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 29

Карагандинская область - 37

Костанайская область - 65

Кызылординская область - 4

Мангистауская область - 12

Павлодарская область - 93

Северо-Казахстанская область - 61

Туркестанская область - 9

Всего в стране выявлены 150 198 заболевших.

В Казахстане 1 302 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 75,

в городе Алматы - 198,

в городе Шымкент - 2,

в Акмолинской области - 70,

в Алматинской области - 28,

в Атырауской области - 19,

в ВКО - 579,

в ЗКО - 45,

в Карагандинской области - 33,

в Костанайской области - 4,

в Кызылординской области - 6,

в Мангистауской области - 8,

в Павлодарской области - 93,

в СКО - 135,

в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровели – 136 365 человек от COVID-19.

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