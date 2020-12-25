Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 150 тысяч
За прошедшие сутки зарегистрированы 736 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 736 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 60
город Алматы - 95
город Шымкент - 3
Акмолинская область - 58
Актюбинская область - 11
Алматинская область - 61
Атырауская область - 62
Восточно-Казахстанская область - 61
Жамбылская область - 15
Западно-Казахстанская область - 29
Карагандинская область - 37
Костанайская область - 65
Кызылординская область - 4
Мангистауская область - 12
Павлодарская область - 93
Северо-Казахстанская область - 61
Туркестанская область - 9
Всего в стране выявлены 150 198 заболевших.
В Казахстане 1 302 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 75,
в городе Алматы - 198,
в городе Шымкент - 2,
в Акмолинской области - 70,
в Алматинской области - 28,
в Атырауской области - 19,
в ВКО - 579,
в ЗКО - 45,
в Карагандинской области - 33,
в Костанайской области - 4,
в Кызылординской области - 6,
в Мангистауской области - 8,
в Павлодарской области - 93,
в СКО - 135,
в Туркестанской области - 7.
Всего в стране выздоровели – 136 365 человек от COVID-19.
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