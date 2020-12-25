Задержанный обматерил полицейского с ног до головы. Видео выложили в Сеть

Полицейский с железными нервами проявил сдержанность.

Пользователи Сети обсуждают видео разговора полицейского с задержанным, передает zakon.kz.

Видеозапись была опубликована в Instagram.

На кадрах видно, как полицейский спрашивает мужчину для заполнения данных. В свою очередь мужчина обрушился на полицейского потоком нецензурной речи.

1970 год рождения от рождества Христова, тебе вот так сказать? Ты должен меня наизусть знать, участковый. Ты мне сидишь уже в пятый раз спрашиваешь. Я иду домой, печку затопить, жрать сварить, (упал), у меня перелом. Нервы у меня, лексикон такой. Ты бы подошел ко мне, "че там, Серега", поднял бы. Я тоже должен представление тебе, сплясать, на гармошке сыграть надо было? - эмоционально выразился мужчина.

Комментаторы отметили, что у сдержанного полицейского железные нервы.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошел в Талдыкоргане 21 декабря текущего года.

В участковый пункт полиции в нетрезвом состоянии был доставлен ранее судимый 50-летний гр. М., лежавший на земле, который вел себя агрессивно, законным требованиям представителя власти не подчинялся, оскорблял и выражался нецензурной бранью. Действие задержанного квалифицировано по ст. 378 ч. 1 УК РК ("Оскорбление представителя власти"), - отметили в ДП.

По факту возбуждено уголовное производство и направлено в суд для принятия процессуального решения.

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